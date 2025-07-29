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Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:42
Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları (World Aquatics) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu prestijli görev, Yalçın'ın uluslararası su sporları camiasındaki güçlü katkılarının bir göstergesi.

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, 'Erkan Yalçın, Singapur'da düzenlenen Dünya Su Sporları Genel Kongresi'nde World Aquatics Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ülkemizi dünya arenasında temsil edecek olan Sayın Yalçın'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.' ifadesi kullanıldı.

Bu gelişme, Türkiye'nin su sporları alanındaki uluslararası alanda daha görünür olmasına katkıda bulunacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın...

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın (ortada), Dünya Su Sporları (World Aquatics) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın...

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın (ortada), Dünya Su Sporları (World Aquatics) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

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