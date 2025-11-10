Erkek Curling Milli Takımı, WCT Prag Classic’te İkinci Oldu

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:06
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Erkek Curling Milli Takımı, WCT Prag Classic Turnuvasıikinci sırada tamamladı. Prag’da güçlü rakiplerle mücadele eden milliler, sergiledikleri üstün performansla Avrupa Şampiyonası öncesinde umut verdi.

Turnuva Performansı ve Sonraki Durak

Takımın başarısı, önümüzdeki dönemdeki hazırlık programına olumlu yansıdı. Sırada Danimarka, Kopenhag var; milliler burada kampa girip Nordic Tour Danish Cup turnuvasında mücadele edecek. Ardından Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında ülkemizi temsil edecekler.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin konuyla ilgili, "Şimdi sırada yeni bir durak var: Danimarka, Kopenhag. Millilerimiz burada kampa girip Nordic Tour Danish Cup turnuvasında mücadele edecek. Ardından Avrupa Curling Şampiyonası’nda B Klasmanında ülkemizi temsil edecekler. Hedefimiz A Klasmanına yükselmek. Takımımıza yürekten inanıyor, Avrupa yolculuğunda başarılar diliyoruz" dedi.

