Erol Bulut'un gözü kulağı o isimde

Kent'in transferi son anda iptal edildi!





Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Ryan Kent, Lazio ile bir anlaşma yaptı. Sözleşme için Roma'ya giden Kent'in transferinin son anda iptal edildiği öğrenildi. Sky Italia'nın haberine göre Ryan Kent, kalan ödemeyi tahsil etmeden Fenerbahçe'den gitmeyi reddetti. Bu nedenle İngiliz futbolcunun Lazio'ya transferi iptal edildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 15 maçta forma giyen, 1 gol, 2 asist yapan 27 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Atal, Türkiye'ye gelecek!





Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor... Bir dizi kötü performansın ardından bordo mavililer hamle yapmak için tüm çabasını gösterdi. Jens Striger Larsen ile yollarını ayıran ve aynı zamanda Mehmet Can Aydın'ın gösterdiği performanstan memnun olmayan Trabzonspor, bir süredir sağ bek oyuncusu arayışında..

Karadeniz fırtınasının planında ilginç bir isim yer aldı. Trabzonspor, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Nice'te kadro dışına alınan Youcef Atal'ın transfer koşullarını değerlendirdi ve uygun koşulları oluşturdu. Bordo mavililerin, 27 yaşındaki futbolcu için Fransa Milli Takımı'na resmi teklifte bulunduğu açıklandı.

Erol Bulut, Lincoln HENRIQUE'yi istiyor!





Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sakatlanan Lincoln Henrique’ye kadroya dahil etmedi. Henrique, Adana maçında formasına kavuşmuş ve karşılaşmada 1 gol, 1 asist performansı göstermişti.

Errol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Fenerbahce'den Lincoln Henrique ile ilgilenirken, 25 yaşındaki oyuncu Ankaragücü başta olmak üzere Süper Lig'den de yoğun ilgi görüyor.

Erencan Yardımcı için istenen bonservis belli oldu!





Fenerbahce, Eyüpspor'un 21 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. Eyüpspor, Pendikspor'un formasını giyen Erencan Yardımcı için 7 milyon euro talep ederek, Fenerbahce'ye sözlü teklifte bulundu. Sarı-Lacivertli ekip rakamların astronomik olduğuna karar vererek bekledi.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın da listesinde olan Erencan Yardımcı'nın Süper Lig'de 19 maça çıktığı 6 gol ve 1 asist yaptığı biliniyor.

Trabzonspor'un orta sahasının flaş adayı!





Merkezi güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Fransa'nın yolundan gitmeye karar verdi. Karadeniz ekibi, Ligue 2'de Ajaccio formasını giyen Tim Jabor-Forcarelli ile görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda takımın önemli bir parçası olan Fransız oyuncu, Türkiye'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyor.

24 yaşındaki futbolcu ve kulübü, satış konusunda anlaşmaya varırsa transfer girişimi başlayacak.

Rizespor'un Jose Cifuentes hamlesi!





Çaykur Rizespor şok transfer peşinde... Sky Sports News'in haberine göre İskoç kulübü, Rizespor'un orta saha oyuncularından Cifuentes için gelen teklifi kabul etti. Karadeniz kulübünün Ekvadorlu futbolcuya yönelik satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı dikkat çekti. 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 2 milyon sterlinlik bir opsiyonu bulunuyor.

Diğer taraftan; Avrupa ve Güney Amerika'dan çok sayıda kulübün de Cifuentes ile lgilendiği haberi geldi. Jose Cifuentes, geçen yaz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles FC'den 1,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'a katılmıştı. İmzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

Trabzonspor'da Konoplya görüşmeleri devam ediyor!





Sağ bek arayışlarını sürdüren Bordo Mavililer, dikkatini Ukrayna'ya çevirdi.

Trabzonspor, Yukhym Konoplya için ilk etapta 4 milyon euroya yakın bonservis bedeli talep etmişti. Shakhtar Donetsk'ta forma giyen Yukhym Konoplya da bu talebi yapmıştı. Bordo-Mavili kulübün hedefi transferi 2 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında tamamlamak. Yönetim, bu rakamları açıklama konusunda isteksiz olmaya devam ederken iki tarafın arasındaki temasların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Habere göre Trabzonspor, transferi 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında tamamlamak. 24 yaşındaki oyuncu da bordo formayı giymek istiyor ancak Ukraynalı milli takımın müzakereleri kolaylaştırması halinde bu hamle gerçekleşebilir.

Beşiktaş'ta James Rodriguez iddiası!





Brezilya basınından siyah beyazlılara yönelik yıldırım açıklamalar çıktı. Globo'nun haberine göre Beşiktaş, olası transfer listesine Sao Paulo'da forma giyen Kolombiya milli takımının yıldızı James Rodriguez'i de dahil etti. Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki 10 numaralı yıldızın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

Sao Paulo'yla 2025 yılına kadar sözleşmesi olan James Rodriguez, son 14 maçta fırma giyerken 2 gol, 2 asist yaptı. Yıldız oyuncu, daha öncesinde de Porto, Real Madrid, Bayern Münih, Monaco gibi çok önemli kulüplerin de formasını giymişti.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile son aşamaya gelindi!





Sarı-Lacivertli kulüp, sezon başında Karagümrük takımına gönderdiği eski forvet oyuncusunu yeniden kadroya sokmaya çok yaklaştı. Serdar Dursun ile yapılan görüşmelerde Dursun'un “Dönmeyi çok istiyorum, kulübümle anlaşın yeter” şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Kırmızı-Siyahlı yönetimle temasa geçen Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. F.Bahçe'nin ön transfer döneminde Serdar Dursun'u 4. kez kadrosuna katması bekleniyor.

Galatasaraylı Tete'ye transfer izni verildi!





Galatasaray'ın talipleri arasında yer alan Tete'ye, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından transfer izni verildi.

Sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Tete'nin Ukrayna, Katar ve Brezilya'daki kulüplerden başvuruları var. Sarı Kırmızılılar, Okan Buruk ile yaptığı zirve toplantısının ardından genç oyuncunun menajeriyle görüşme sağlarken transfer görüşmesi için izin .ıktığı bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray 23 yaşındaki oyuncu için beklentisi tam 10 milyon euro.. Brezilya kulübü Palmeiras'ın Tete'ye 6,5 milyon euro teklif ettiği ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş ile Ante Rebic yollarını ayırıyor!





Siyah-beyazlı yönetim, Rebic'in 2025'te sona eren sözleşmesini yıllık 2.5 milyon euro garantili ücretle fesih etmek istiyor.

Beşiktaş, Ante Rebic'le yollarını ayırmaya karar verdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Rebic'in yıllık 2.5 milyon euro garantili 2025'te sona eren sözleşmesinin feshini değerlendiriyor. Sezon başında Milan'dan bedelsiz transferi gerçekleştirilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu gidişi olumlu karşılamıyor. Beklentileri nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Rebic'in düzenli olarak oynayamamaktan yakındığı bildirildi.

Fenerbahçe'de ayrılıklara devam kararı!





Kış transfer döneminde takımını güçlendiren Fenerbahçe'nin, bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a transfer olurken, Crespo'nun da Vallecano'ya kiralandığı bildirildi.

Emre Mor'un da eski takımı olan Karagümrük ile tüm konularda anlaştığı belirtildi. Başakşehir de birçok takımın reddettiği Ryan Kent'in yerine sarı-lacivertli takımın kapısını çaldı.

Joshua King de gidebilir!





Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'nin Joshua King’in peşine düştüğü öğrenildi. Kontenjanda yer açılması adıan en az bir yabancı oyuncuyla daha yollarını ayıracak.