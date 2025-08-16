Erol Temel: İmaj Altyapı Vanspor’da Transferler 3 Bölgeye Odaklandı, Stoper Pazartesi Geliyor

İmaj Altyapı Vanspor Başkanı Erol Temel basın toplantısında konuştu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında kulübün gündemini ve gelecek hedeflerini paylaştı.

25 yıl sonra 1. Lig ve takım yapılanması

Temel, 25 yıl aradan sonra 1. Lig hedefine ulaştıklarını belirterek lige hazırlık sürecinde sağlam bir kadro kurduklarını söyledi. "Yönetimimle 2 aydır gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 20 takımı değerlendirdiğimiz zaman takımımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki hedeflerimiz için de iyi bir ekip kuruyoruz. Alt yapı ekibimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tüm gençlerimizi bir araya getiriyoruz." dedi.

Transfer stratejisi ve stoper açıklaması

Başkan Temel, teknik heyetin transferleri üç ayrı bölgeye yoğunlaştırdığı bilgisini verdi. "Teknik direktörümüz üç bölgede transferlerin yapılması gerektiğini belirtti. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transfer ettiğimiz yabancı genç bir stoper pazartesi Van'a gelecek." ifadeleriyle önümüzdeki hareketliliğe işaret etti.

Bütçe ve mali tablonun detayları

Temel, bu sezonki bütçenin 400 milyon lira olduğunu, transfer maliyetlerinin ise yaklaşık 270 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Başkan, bu maliyetin içinde teknik ekip giderleri ve geçen sezon sözleşmesi devam eden oyuncuların ücretlerinin de yer aldığını vurguladı.

Tesisler ve stadyum çalışmaları

Tesislerdeki bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Temel, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nu 1. Lig seviyesine getirmek için yaklaşık bir aydır süren çalışmaların olduğunu söyledi ve bu projeye önem verdiklerini belirtti.

Yönetim değişikliği ve kongre planı

Yönetimde yaşanan değişimlere değinen Temel, bazı arkadaşlarının ayrılmak istemesi üzerine Ekim ayında kongre yapmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca iş insanlarını yönetim kuruluna dahil etmek istediklerini söyledi.

Öne çıkan notlar: İmaj Altyapı Vanspor'un transfer hedefleri üç bölgeye odaklanmış durumda; yabancı genç stoperin pazartesi Van'a gelmesi bekleniyor; kulübün bütçesi 400 milyon lira, transfer maliyeti yaklaşık 270 milyon lira.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel (ortada), kentteki bir otelde basın mensuplarına açıklama yaptı.