Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Ersan Ercan, Federasyon Başkanlığına Tekrar Seçildi

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'nın Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda mevcut başkan Ersan Ercan, rakibi Deniz Yücesan ile yarışarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Divan başkanlığını Sadri Atam üstlendi. Genel kurulda, yönetim kurulu faaliyetleri ve mali raporlar ile denetim kurulu raporları okuyularak ibra süreçleri tamamlandı. Toplantıya katılan 200 delege içinde 180’inin oy kullandığı seçimde Ercan, 135 oy alarak yeniden başkan oldu, Yücesan ise 43 oyda kaldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Ersan Ercan'ın Yönetimi ve Gelecek Hedefleri

Ersan Ercan, göreve geldikleri ilk dönemde karşılaştıkları zorlukları vurgulayarak, "Göreve geldiğimizde çok yetersiz bir federasyon merkezimiz vardı. Çok sayıda sorunla karşılaştık. Ancak bugün, dünya çapında organizasyonlar düzenleyen ve sporcunun yanında yer alan bir federasyon haline geldik." açıklamasını yaptı.

Ercan, Türkiye'de uluslararası bilardo organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirtirken, eğitim sistemine bilardoyu dahil etme hedeflerine de vurgu yaptı. Ayrıca, sporcu ödülleri vererek sporu teşvik etmek ve daha fazla sporcu yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şunlardır: Ece İmge Yılmaz, Yağmur Arslan, Muhammed Leysi, Halim Doruk, Cumabey Germi, Yasin Dandan, Turgay Civelek, Murat Tüzül, İhsan Delibaş, Miray Koraltürk.

Ersan Ercan, destek veren tüm delegelere teşekkür ederek gözle görülür başarıların arkası sıra çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na mevcut başkan Ersan Ercan, yeniden seçildi. Ercan, Ankara'da Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, konuşma yaptı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na mevcut başkan Ersan Ercan, yeniden seçildi. Ercan, Ankara'da Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, konuşma yaptı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na mevcut başkan Ersan Ercan, yeniden seçildi. Ercan, Ankara'da Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, konuşma yaptı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na mevcut başkan Ersan Ercan, yeniden seçildi. Ercan, Ankara'da Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, konuşma yaptı.