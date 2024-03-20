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Ersen Martin yarın İzmir’de toprağa verilecek

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların yanı sıra A Milli Takım’da da form giyen Ersen Martin, dün akşam saatlerinde (19 Mart) hayatını kaybetti. Aort damarı yırtıldığı için hastanede bir süredir tedavi altında olan oyuncu, 44 yaşında dünyaya veda etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:09
Ersen Martin yarın İzmir’de toprağa verilecek

Dün akşam saatlerinden hayata veda eden eski futbolcu Ersen Martin, yarın İzmir’de defnedilecek. Ersen Martin’in cenazesi Bornova’da yer alan Halife Ömer Camisi’nden kaldırılacak. Martin’in cenaze namazı yarın ikindi vaktinde kılınacak. 

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