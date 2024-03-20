Ersen Martin yarın İzmir’de toprağa verilecek

Dün akşam saatlerinden hayata veda eden eski futbolcu Ersen Martin, yarın İzmir’de defnedilecek. Ersen Martin’in cenazesi Bornova’da yer alan Halife Ömer Camisi’nden kaldırılacak. Martin’in cenaze namazı yarın ikindi vaktinde kılınacak.
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