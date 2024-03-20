Ersen Martin yarın İzmir’de toprağa verilecek

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların yanı sıra A Milli Takım’da da form giyen Ersen Martin, dün akşam saatlerinde (19 Mart) hayatını kaybetti. Aort damarı yırtıldığı için hastanede bir süredir tedavi altında olan oyuncu, 44 yaşında dünyaya veda etti.