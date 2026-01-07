Chibuike Nwaiwu Trabzonspor’da: Coşkulu Karşılama ve 27 Numara

Chibuike Nwaiwu Trabzon'a Geldi, Taraftarlar Coşkuyla Karşıladı

Bordo-mavili takımın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger ACden transfer edildikten sonra saat 22.00 sıralarında Trabzon'a ulaştı. Havalimanında yoğun ilgi gösteren taraftarlar karşısında Nwaiwu sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Geliş ve İlk Açıklamalar

Transfer sürecinin olumlu geçtiğini belirten Nwaiwu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gururlandırdı. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer sürecim çok iyi geçti. Trabzonspor’u tercih etmemde milli takım kapısını açabilecek bir kulüp olması önemli bir etkendi" dedi.

Onuachu'nun Rolü

Takımdaki Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ile görüştüğünü ifade eden Nwaiwu, "Onuachu’yu bir abi gibi görüyorum. Bu süreçte onunla konuştum, bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de ona buraya geleceğimi söyledim. Transferimde onun da katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Beklentiler

Nwaiwu, Trabzonspor taraftarlarının Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Taraftarlarımızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hocamın beni sahada nerede görmek istediği önemli. Farklı pozisyonlarda görev alabilen bir oyuncuyum. Birbirini seven bir oyuncu grubunun içine geldim. Burada iyi bir aile ortamı olduğunu görüyorum. Taraftarlarımızla birlikte birçok zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Chibuike Nwaiwu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor’da 27 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

