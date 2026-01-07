Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Finali İçin Fenerbahçe Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman Detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı.

Devamında takım, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman; topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

