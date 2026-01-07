Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Finali İçin Fenerbahçe Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maça Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:09
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman Detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı.

Devamında takım, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman; topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

