CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank 3-2 Galatasaray — TVF Ziraat Bankkart’ta Zorlu Mücadele

CEV Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti; maç 156 dakika sürdü. Setler: 25-18, 25,19, 18-25, 35-37, 18-16.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:22
Maç Özeti

CEV Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında oynanan karşılaşmada Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray'ı setlerde 3-2 mağlup etti. Karşılaşma, her iki takımın da üstün mücadele sergilediği uzun ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

Maç Bilgileri

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kenneth Aro, Erdal Akıncı

Setler: 25-18, 25,19, 18-25, 35-37, 18-16

Süre: 156 Dakika

Takım Kadroları

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Berk Dilmenler

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Halkbank, bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürürken; Galatasaray, çekişmeli maçın ardından puan arayışını sürdürecek.

