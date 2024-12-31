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Erzincan Özel İdare Spor Kulübü Badminton Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

2024 Badminton Süper Ligi'nde Erzincan Özel İdare Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:31
Erzincan Özel İdare Spor Kulübü Badminton Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Türkiye Badminton Süper Ligi’nde Şampiyon Erzincan!

Türkiye Badminton Süper Ligi'nin 2024 sezonunun şampiyonu Erzincan Özel İdare Spor Kulübü oldu. Türkiye Badminton Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2024 sezonu lig müsabakaları başkent Ankara'daki son etap mücadeleleriyle sona erdi.

Erzincan Özel İdare, Şampiyonluğu Elde Etti

Erzincan Özel İdare Spor Kulübü, sekiz etap sonunda topladığı 44 puan ile Türkiye Badminton Süper Ligi'nde zafere ulaşmayı başardı. Ligde ikinci sırayı Türk Telekom Spor Kulübü, üçüncü sırayı ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor aldı.

Düşen Takımlar ve 1. Lig’e Yükselenler

Ligdeki son üç sırayı alan Eskişehir DSİ Bentspor, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü ve Samsun Akademi Spor Kulübü 1. Lig'e düşerek kötü bir sezon geçirdi. Öte yandan, Türkiye Badminton 1. Ligi'nde Muğla Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olurken, Ankara Pursaklar Belediyesi ve Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü de Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

2024 Sezonunun En İyi Sporcuları

Süper Lig’in en iyi sporcuları da belli oldu. İşte sezonun "enleri":

  • En iyi tek erkek: Yusuf Yaşar
  • En iyi tek kadın: Büşra Ünlü
  • En iyi çift erkek: Emre Sönmez - Semih Baha Başakın
  • En iyi çift kadın: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin
  • En iyi karışık çift: Emre Sönmez - Nazlıcan İnci

Erzincan Özel İdare Spor Kulübü’nü bu başarılarından dolayı kutluyor, gelecek sezonlarda daha büyük başarılar bekliyoruz!

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