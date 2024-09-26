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Erzurum Airfest Uzundere Hava Sporları Festivali Başladı

Erzurum'da düzenlenen Airfest Uzundere, ekstrem sporcuların etkileyici gösterileriyle başladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:37
Erzurum Airfest Uzundere Hava Sporları Festivali Başladı

Erzurum'da Hava Sporları Coşkusu

Erzurum'un Tortum bölgesinde gerçekleştirilen Airfest Uzundere festivali, yurt içi ve yurt dışından gelen ekstrem sporcuların nefes kesen performanslarıyla sahne aldı.

Festivalin Detayları

Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliği ile Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) tarafından organize edilen etkinlik, üç gün boyunca yamaç paraşütü, base jumping ve akrobatik uçuş gösterileri sunacak.

Katılımcılar ve Performanslar

Wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotları Bayram Yücel ve Tolga Yıldırım, base jumper Samet Baydar ile uluslararası şampiyon yamaç paraşütü akrobasi pilotları Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler gibi isimler, festivalde heyecan verici gösterileriyle izleyicileri büyüledi.

İzleyici Yorumu

Yüksek tepelere tırmanan ekstrem sporcular, Tortum Gölü'nün yarımada mevkisinde, paraşütle serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri gerçekleştirdi. İzleyiciler, bu etkileyici anları büyük bir ilgiyle takip etti.

Resmi Açılış ve Gelecek Günler

Etkinliğe, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürü Nebi Doğan ve birçok yerel yetkili katıldı. Festival, 28 Eylül'de sona erecek ve yarın sporcuların yüksek tepe ve uçurumlardan atlayışlarıyla devam edecek.

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