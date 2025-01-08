DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın Üçüncü Günü Sona Erdi

EİT 2025 kapsamında Erzurum'da düzenlenen Kış Oyunları, üçüncü gün yarışlarıyla devam etti ve madalya sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:24
Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın Üçüncü Günü Sona Erdi

Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen Kış Oyunları'nın üçüncü günü geride kaldı. Bugün yapılan yarışlarda alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track), curling ve kar voleybolu müsabakaları gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında yapılan organizasyonda, bu gün 312 sporcu mücadele etti. Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini ve Snowboard FIS Çocuk Kupası müsabakaları da neticelendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 2 gün süren yarışlarla birlikte milli sporcular toplamda 51 madalya kazandı. Bu madalyaların 14'ü altın, 20'si gümüş ve 17'si bronz olarak dağıtıldı. Alp disiplininde ise Türkiye, 6 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyonda dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yarışların 12 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.

Üçüncü Gün Yarış Sonuçları

Alp Disiplini Çocuklar Kupası sonuçları:

Slalom:

  • 12 yaş altı kadınlar: 1 - Yıbıng Wang (Çin) 2- Bade Öğücü (Türkiye) 3- Cansu İkra Akçay (Türkiye)
  • 12 yaş altı erkekler: 1- Kaan Kalafatoğlu (Türkiye) 2- Selim Taşkent (Türkiye) 3- Selim Kıyıcı (Türkiye)
  • 14 yaş altı kadınlar: 1- Elızabete Allena (Avusturya) 2- Feriha Defne Çelebi (Türkiye) 3- Selin Coşkun (Türkiye)
  • 14 yaş altı erkekler: 1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Aslan Başaran Ulusoy (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye)
  • 16 yaş altı kadınlar: 1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Berra Kartal (Türkiye) 3- Ayşe İdil Aydın (Türkiye)
  • 16 yaş altı erkekler: 1- Rıfat Hamza Taş (Türkiye) 2- Ömer Gökpınar (Türkiye) 3- Ilya Kalhor (İran)

Büyük Slalom:

  • 12 yaş altı kadınlar: 1- Yıbıng Wang (Çin) 2- Sare Erdemir (Türkiye) 3- Irmak Demir (Türkiye)
  • 12 yaş altı erkekler: 1- Rüzgar Atilla (Türkiye) 2- Selim Kıyıcı (Türkiye) 3- Şan Gürdil (Türkiye)
  • 14 yaş altı kadınlar: 1- Tan Yuxuan (Çin) 2- Ada Orhon (Türkiye) 3- Elizabete Allena (Avusturya)
  • 14 yaş altı erkekler: 1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Ubeyde Hanifi Turan (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye)
  • 16 yaş altı kadınlar: 1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Ayşe İdil Aydın (Türkiye) 3- Berra Kartal (Türkiye)
  • 16 yaş altı erkekler: 1- Rıfat Hamza Taş (Türkiye) 2- Kerem Çalış (Türkiye) 3- Arda Aydın (Türkiye)

Snowboard ve Diğer Yarışlar

  • Snowboard dereceye giren sporcular: 13 yaş altı kadınlar: 1- Zeynep Dila Aslantaş (Türkiye) 2- Havva İnci Ekinci (Türkiye) 3- Ayşe Naz Ogras (Türkiye)
  • 13 yaş altı erkekler: 1- Emre Aden Giba (Türkiye) 2- Hamza Yiğit Karslı (Türkiye) 3- Can Soysal (Türkiye)
  • 15 yaş altı kadınlar: 1- Mila Tuncel (Türkiye) 2- Meyra Korkmaz (Türkiye) 3- Zeynep Nisa Yerebasmaz (Türkiye)
  • 15 yaş altı erkekler: 1- Arda Kuçbay (Türkiye) 2- Ömer Faruk Deliktaş (Türkiye) 3- Orhun Atilla Yılmaz (Türkiye)

Curling 17 yaş altı Karışıklar Palandöken Kupası:

  • Akdağ SK:10 - Erzurum Hüma SK:1
  • Erzurum Yıldız SK:3 - Çelebi Akademi SK:9
  • 16 Yıldız SK:0 - Çelebi SK:9
  • Samsun İl Karması:4 - Erzurum Curling Akademi SK:6
  • Çelebi SK:3 - Samsun İl Karması:7
  • Kuzey Yamacı SK:8 - 16 Yıldız SK:1
  • Çığ SK:7 - Çelebi Akademi SK:2
  • Erzurum Hüma SK:4 - Erzurum Yıldız SK:6

Sürat Pateni (Short Track) Sonuçları:

  • Genç Kadınlar E Grubu: 1- Zehra Betül Toköz 2- Masal Mina Cağlayan 3- Livanur Sezgin
  • Genç Erkekler E Grubu: 1- Yusuf Eren Abuş 2- Muhammed Ali Esen 3- Ali Ahmed Çakar
  • Genç Kadınlar F Grubu: 1- İkra Su Gürbüz 2- Ayşe Demirci 3- Asya Nas Güldüren
  • Genç Erkekler F Grubu: 1- Abdülhamit Toköz 2- Haktan Ca Sıçrar 3- Emir Faruk Aktaş
  • Genç Kadınlar D Grubu: 1- Zehra Nur Aktı 2- Azra Ceren Abuş 3- Ayşe Reyhan Uçan
  • Genç Erkekler D Grubu: 1- Selim Pehlivanoğlu 2- Yaser Teber 3- Yunus Emre Polar
  • Genç Kadınlar C Grubu: 1- Efsa Polat 2- Defne Çiğdem 3- Şevval Naz Çolak
  • Genç Erkekler C Grubu: 1- İlyas Karadağ 2- Yusuf Miraç Uludağ 3- Emir Kaner Aydın
  • Kadınlar Kategorisi: 1- Derya Karadağ 2- Nisa Nur Fidan 3- Kardelen Polat
  • Erkekler Kategorisi: 1- Berat Efe Dal 2- Mehmet Talha Yıldız 3- Muhammed Ukbe Teber
  • 2000 metre genç kadınlar C-D grubu bayrak yarışı: 1- Özel Karadağ Spor Kulübü 2- Salkar Spor Kulübü 3- Özel Zeus Spor Kulübü

Kar Voleybolu Sonuçları:

  • Erkekler: Venta Gayrimenkul Spor Liseliler:0 - Fatih Koçak Otomotiv Ex Voley:2 Patron Cafe Ekip 25:1 - Simpex İletişim Snow Team:2
  • Kadınlar: Üniversiteli Gençler B:0 - Üniversiteli Gençler A:2 Fatih Koçak Otomotiv Spor Liseliler:0 - Wenta Gayrimenkul Snow Girl:2

Yarışların sonuçları, sporcuların ve takımların performansını aydınlatırken, izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Başakşehir Maçında 9 Değişiklikle Saha Çıktı
2
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Baysal'dan Cinsiyetçi Söylemlere Sert Tepki
3
Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i 92-56 Mağlup Etti
4
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi Uzatma ile Yendi
5
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile Geçti: Uğurlu'dan Açıklamalar
6
Şenol Güneş: "Kazanmak İçin Sahaya Çıktık ve Kazandık"
7
Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın Üçüncü Günü Sona Erdi

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!