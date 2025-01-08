Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın Üçüncü Günü Sona Erdi

Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen Kış Oyunları'nın üçüncü günü geride kaldı. Bugün yapılan yarışlarda alp disiplini, snowboard, sürat pateni (short track), curling ve kar voleybolu müsabakaları gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi ile Curling ve Buz Pateni salonlarında yapılan organizasyonda, bu gün 312 sporcu mücadele etti. Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini ve Snowboard FIS Çocuk Kupası müsabakaları da neticelendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 2 gün süren yarışlarla birlikte milli sporcular toplamda 51 madalya kazandı. Bu madalyaların 14'ü altın, 20'si gümüş ve 17'si bronz olarak dağıtıldı. Alp disiplininde ise Türkiye, 6 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyonda dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yarışların 12 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.

Üçüncü Gün Yarış Sonuçları

Alp Disiplini Çocuklar Kupası sonuçları:

Slalom:

12 yaş altı kadınlar: 1 - Yıbıng Wang (Çin) 2- Bade Öğücü (Türkiye) 3- Cansu İkra Akçay (Türkiye)

1 - Yıbıng Wang (Çin) 2- Bade Öğücü (Türkiye) 3- Cansu İkra Akçay (Türkiye) 12 yaş altı erkekler: 1- Kaan Kalafatoğlu (Türkiye) 2- Selim Taşkent (Türkiye) 3- Selim Kıyıcı (Türkiye)

1- Kaan Kalafatoğlu (Türkiye) 2- Selim Taşkent (Türkiye) 3- Selim Kıyıcı (Türkiye) 14 yaş altı kadınlar: 1- Elızabete Allena (Avusturya) 2- Feriha Defne Çelebi (Türkiye) 3- Selin Coşkun (Türkiye)

1- Elızabete Allena (Avusturya) 2- Feriha Defne Çelebi (Türkiye) 3- Selin Coşkun (Türkiye) 14 yaş altı erkekler: 1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Aslan Başaran Ulusoy (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye)

1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Aslan Başaran Ulusoy (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye) 16 yaş altı kadınlar: 1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Berra Kartal (Türkiye) 3- Ayşe İdil Aydın (Türkiye)

1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Berra Kartal (Türkiye) 3- Ayşe İdil Aydın (Türkiye) 16 yaş altı erkekler: 1- Rıfat Hamza Taş (Türkiye) 2- Ömer Gökpınar (Türkiye) 3- Ilya Kalhor (İran)

Büyük Slalom:

12 yaş altı kadınlar: 1- Yıbıng Wang (Çin) 2- Sare Erdemir (Türkiye) 3- Irmak Demir (Türkiye)

1- Yıbıng Wang (Çin) 2- Sare Erdemir (Türkiye) 3- Irmak Demir (Türkiye) 12 yaş altı erkekler: 1- Rüzgar Atilla (Türkiye) 2- Selim Kıyıcı (Türkiye) 3- Şan Gürdil (Türkiye)

1- Rüzgar Atilla (Türkiye) 2- Selim Kıyıcı (Türkiye) 3- Şan Gürdil (Türkiye) 14 yaş altı kadınlar: 1- Tan Yuxuan (Çin) 2- Ada Orhon (Türkiye) 3- Elizabete Allena (Avusturya)

1- Tan Yuxuan (Çin) 2- Ada Orhon (Türkiye) 3- Elizabete Allena (Avusturya) 14 yaş altı erkekler: 1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Ubeyde Hanifi Turan (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye)

1- Edvards-Kateınıs Veıts (Avusturya) 2- Ubeyde Hanifi Turan (Türkiye) 3- Eren Okumuş (Türkiye) 16 yaş altı kadınlar: 1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Ayşe İdil Aydın (Türkiye) 3- Berra Kartal (Türkiye)

1- Alev Nur Taşkent (Türkiye) 2- Ayşe İdil Aydın (Türkiye) 3- Berra Kartal (Türkiye) 16 yaş altı erkekler: 1- Rıfat Hamza Taş (Türkiye) 2- Kerem Çalış (Türkiye) 3- Arda Aydın (Türkiye)

Snowboard ve Diğer Yarışlar

Snowboard dereceye giren sporcular: 13 yaş altı kadınlar: 1- Zeynep Dila Aslantaş (Türkiye) 2- Havva İnci Ekinci (Türkiye) 3- Ayşe Naz Ogras (Türkiye)

1- Zeynep Dila Aslantaş (Türkiye) 2- Havva İnci Ekinci (Türkiye) 3- Ayşe Naz Ogras (Türkiye) 13 yaş altı erkekler: 1- Emre Aden Giba (Türkiye) 2- Hamza Yiğit Karslı (Türkiye) 3- Can Soysal (Türkiye)

1- Emre Aden Giba (Türkiye) 2- Hamza Yiğit Karslı (Türkiye) 3- Can Soysal (Türkiye) 15 yaş altı kadınlar: 1- Mila Tuncel (Türkiye) 2- Meyra Korkmaz (Türkiye) 3- Zeynep Nisa Yerebasmaz (Türkiye)

1- Mila Tuncel (Türkiye) 2- Meyra Korkmaz (Türkiye) 3- Zeynep Nisa Yerebasmaz (Türkiye) 15 yaş altı erkekler: 1- Arda Kuçbay (Türkiye) 2- Ömer Faruk Deliktaş (Türkiye) 3- Orhun Atilla Yılmaz (Türkiye)

Curling 17 yaş altı Karışıklar Palandöken Kupası:

Akdağ SK:10 - Erzurum Hüma SK:1

Erzurum Yıldız SK:3 - Çelebi Akademi SK:9

16 Yıldız SK:0 - Çelebi SK:9

Samsun İl Karması:4 - Erzurum Curling Akademi SK:6

Çelebi SK:3 - Samsun İl Karması:7

Kuzey Yamacı SK:8 - 16 Yıldız SK:1

Çığ SK:7 - Çelebi Akademi SK:2

Erzurum Hüma SK:4 - Erzurum Yıldız SK:6

Sürat Pateni (Short Track) Sonuçları:

Genç Kadınlar E Grubu: 1- Zehra Betül Toköz 2- Masal Mina Cağlayan 3- Livanur Sezgin

1- Zehra Betül Toköz 2- Masal Mina Cağlayan 3- Livanur Sezgin Genç Erkekler E Grubu: 1- Yusuf Eren Abuş 2- Muhammed Ali Esen 3- Ali Ahmed Çakar

1- Yusuf Eren Abuş 2- Muhammed Ali Esen 3- Ali Ahmed Çakar Genç Kadınlar F Grubu: 1- İkra Su Gürbüz 2- Ayşe Demirci 3- Asya Nas Güldüren

1- İkra Su Gürbüz 2- Ayşe Demirci 3- Asya Nas Güldüren Genç Erkekler F Grubu: 1- Abdülhamit Toköz 2- Haktan Ca Sıçrar 3- Emir Faruk Aktaş

1- Abdülhamit Toköz 2- Haktan Ca Sıçrar 3- Emir Faruk Aktaş Genç Kadınlar D Grubu: 1- Zehra Nur Aktı 2- Azra Ceren Abuş 3- Ayşe Reyhan Uçan

1- Zehra Nur Aktı 2- Azra Ceren Abuş 3- Ayşe Reyhan Uçan Genç Erkekler D Grubu: 1- Selim Pehlivanoğlu 2- Yaser Teber 3- Yunus Emre Polar

1- Selim Pehlivanoğlu 2- Yaser Teber 3- Yunus Emre Polar Genç Kadınlar C Grubu: 1- Efsa Polat 2- Defne Çiğdem 3- Şevval Naz Çolak

1- Efsa Polat 2- Defne Çiğdem 3- Şevval Naz Çolak Genç Erkekler C Grubu: 1- İlyas Karadağ 2- Yusuf Miraç Uludağ 3- Emir Kaner Aydın

1- İlyas Karadağ 2- Yusuf Miraç Uludağ 3- Emir Kaner Aydın Kadınlar Kategorisi: 1- Derya Karadağ 2- Nisa Nur Fidan 3- Kardelen Polat

1- Derya Karadağ 2- Nisa Nur Fidan 3- Kardelen Polat Erkekler Kategorisi: 1- Berat Efe Dal 2- Mehmet Talha Yıldız 3- Muhammed Ukbe Teber

1- Berat Efe Dal 2- Mehmet Talha Yıldız 3- Muhammed Ukbe Teber 2000 metre genç kadınlar C-D grubu bayrak yarışı: 1- Özel Karadağ Spor Kulübü 2- Salkar Spor Kulübü 3- Özel Zeus Spor Kulübü

Kar Voleybolu Sonuçları:

Erkekler: Venta Gayrimenkul Spor Liseliler:0 - Fatih Koçak Otomotiv Ex Voley:2 Patron Cafe Ekip 25:1 - Simpex İletişim Snow Team:2

Venta Gayrimenkul Spor Liseliler:0 - Fatih Koçak Otomotiv Ex Voley:2 Patron Cafe Ekip 25:1 - Simpex İletişim Snow Team:2 Kadınlar: Üniversiteli Gençler B:0 - Üniversiteli Gençler A:2 Fatih Koçak Otomotiv Spor Liseliler:0 - Wenta Gayrimenkul Snow Girl:2

Yarışların sonuçları, sporcuların ve takımların performansını aydınlatırken, izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.