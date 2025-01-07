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Erzurum'da EİT 2025 Yarışları Coşkuyla Başladı

EİT 2025 kapsamında Erzurum'da ilk gün yarışları tamamlandı. 141 sporcu, alp disiplini ve diğer branşlarda mücadele etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:37
Erzurum'da EİT 2025 Yarışları Coşkuyla Başladı

Erzurum'da EİT 2025'in İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen EİT 2025 etkinliğinin ilk gün yarışları sona erdi. Etkinlikte, alp disiplini ve snowboard yarışlarının yanı sıra, Palandöken 2000’lik buz salonu'nda sürat pateni (short track) ve curling müsabakaları gerçekleştirildi.

12 Ocak’a Kadar Sürüyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde 12 Ocak Pazar gününe kadar sürecek olan EİT 2025 etkinliğinde toplamda 141 sporcu mücadele ediyor. Katılımcılar, sergiledikleri performanslarla izleyicileri etkileyen unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

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