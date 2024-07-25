Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzurum'da Futbolcular Performans Testlerinden Geçiyor

Erzurum'daki futbol takımları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında performans testlerine tabi tutuluyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:42
Erzurum'da Futbolcular Performans Testlerinden Geçiyor

Erzurum'da Futbolcular Performans Testleriyle Sezona Hazırlanıyor

Erzurum'daki futbol takımları, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, futbolcuların fiziksel durumlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli testler uyguluyor.

Uluslararası Standartlarda Testler

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Performans Ölçüm Merkezi; Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor ile Trendyol 1. Lig ekibi Erzurum FK'ya ev sahipliği yapıyor.

Merkezde, spor bilimleri alanında uzman kişiler tarafından uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji kullanılarak futbolcuların vücut ölçümleri, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık gibi çeşitli testler yapılıyor.

Bilimsel Verilerle Desteklenen Hazırlık Süreci

Hataysporlu futbolcular, merkezde izokinetik kuvvet testine tabi tutulurken, bu testlerin sonuçları düzenli olarak raporlanarak her bir sporcunun kişisel gelişimine katkı sağlanıyor. Böylece, yeni sezon hazırlıkları bilimsel verilerle destekleniyor.

Performans analizi yapan merkez, kulüplerin ihtiyaç duyması halinde oluşturduğu değerlendirme raporlarıyla sporcuların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek antrenörlere iletiyor.

Merkezin Önemi ve Hedefleri

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezin spor dünyasına hizmet etme amacıyla kurulduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası düzeydeki önemine dikkat çekti. Çomaklı, "Teknolojik donanımımız ve uzman kadromuzla sporcuların performanslarını ölçüyor ve bu performansları daha yüksek seviyelere çıkarmak için gerekli verileri sağlıyoruz. Türkiye'deki sayılı test merkezlerinden biri olarak tüm kulüp ve sporcuları merkezimize davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm...

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm...

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm...

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm...

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm...

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm...

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

İLGİLİ HABERLER

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!