Erzurum'da Futbolcular Performans Testlerinden Geçiyor

Erzurum'da Futbolcular Performans Testleriyle Sezona Hazırlanıyor

Erzurum'daki futbol takımları, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, futbolcuların fiziksel durumlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli testler uyguluyor.

Uluslararası Standartlarda Testler

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Performans Ölçüm Merkezi; Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor ile Trendyol 1. Lig ekibi Erzurum FK'ya ev sahipliği yapıyor.

Merkezde, spor bilimleri alanında uzman kişiler tarafından uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji kullanılarak futbolcuların vücut ölçümleri, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık gibi çeşitli testler yapılıyor.

Bilimsel Verilerle Desteklenen Hazırlık Süreci

Hataysporlu futbolcular, merkezde izokinetik kuvvet testine tabi tutulurken, bu testlerin sonuçları düzenli olarak raporlanarak her bir sporcunun kişisel gelişimine katkı sağlanıyor. Böylece, yeni sezon hazırlıkları bilimsel verilerle destekleniyor.

Performans analizi yapan merkez, kulüplerin ihtiyaç duyması halinde oluşturduğu değerlendirme raporlarıyla sporcuların güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek antrenörlere iletiyor.

Merkezin Önemi ve Hedefleri

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezin spor dünyasına hizmet etme amacıyla kurulduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası düzeydeki önemine dikkat çekti. Çomaklı, "Teknolojik donanımımız ve uzman kadromuzla sporcuların performanslarını ölçüyor ve bu performansları daha yüksek seviyelere çıkarmak için gerekli verileri sağlıyoruz. Türkiye'deki sayılı test merkezlerinden biri olarak tüm kulüp ve sporcuları merkezimize davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.