Erzurum'da Mustafa Tekin Anısına Buz Tırmanışı Etkinliği Başladı

Mustafa Tekin Anısına Buz Tırmanışı Etkinliği

Artvin'de 4 Mart 2023 tarihinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden dağcı Mustafa Tekin anısına, memleketi Erzurum'da düzenlenen buz tırmanışı etkinliği başladı.

Etkinlik, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımlı güney pistindeki yapay buz parkında gerçekleştiriliyor ve 3 gün sürecek. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 700 dağcının katılması bekleniyor.

İlk Gün Aktivitesi

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta tırmanış yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, etkinliğin 3 gün süreceğini ve yurt içi ve yurt dışından katılımcı olacağını belirtti. Emeç, "8-9 Şubat tarihlerinde Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası yapacağız. Şampiyona ile birlikte organizasyonu da tamamlayacağız. Şampiyonaya büyükler ve gençler kategorilerinde 50 civarı yarışmacı katılacak ama 3 gün sürece festivale yaklaşık 700 kişinin katılması bekleniyor." dedi.

Mustafa Tekin'in Anısı Yaşatılıyor

Emeç, Tekin'in ismini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Mustafa Tekin, bizim yol arkadaşımız. Onun adını yaşatmak adına Palandöken Mustafa Tekin Ice Park adını verdik. Bu şekilde anılacak. Mustafa'nın fikirleriyle biz bugün buralara geldik, bundan sonra da ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Nereye dönsek onun izlerini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Artvin'de 4 Mart 2023'te çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin anısına memleketi Erzurum'da düzenlenen buz tırmanışı etkinliği başladı. Organizasyonun ilk gününde sporcular, 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta tırmanış yaptı.

Artvin'de 4 Mart 2023'te çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin anısına memleketi Erzurum'da düzenlenen buz tırmanışı etkinliği başladı. Organizasyonun ilk gününde sporcular, 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta tırmanış yaptı.