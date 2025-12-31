DOLAR
Erzurum'e 5 Bin Kişilik Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu İçin Protokol İmzalandı

Ankara’da imzalanan protokolle Erzurum’a 5 bin kişilik spor salonu ve olimpik yüzme havuzu yapılacak; törene bakan ve kent yöneticileri katıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:14
Ankara'da gerçekleştirilen törende, Erzurum'da yapılması planlanan 5 bin kişilik Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu yatırımına ilişkin yapım protokolü imzalandı.

Protokol töreni Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak katılımıyla yapıldı. Ankara'daki imza törenine ayrıca Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.

Erzurum'u sporun parlayan yıldızı yapacağız

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ankara’da imzalanan protokolle Erzurum’un spor vizyonuna güçlü bir halka daha eklediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

5 bin kişilik modern spor salonu ve olimpik yüzme havuzu, şehrimizin sportif altyapısını ileriye taşıyacak; gençlerimizi sporla, disiplinle ve başarıyla buluşturacak önemli bir kazanım olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey’e destekleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin liderliğinde, Erzurum’u sporun da parlayan yıldızı yapmak için durmadan çalışıyoruz. Şehrimize, gençlerimize hayırlı olsun

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

