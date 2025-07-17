Erzurum Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Zemin Dönüşümü Başladı

Kayakla Atlama Kuleleri Yenileniyor

Erzurum, Türkiye'nin kayakla atlama sporundaki en önemli merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatı çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu dönüşüm sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

Pistlerin Ahşap Zemine Geçişi

Çakmur, yaptığı açıklamada, kulelerin iki büyük rampasında 2020 yılından bu yana atlayışa kapalı olduğunu belirtti. Kayak Federasyonu teknik kurulunun aldığı karar doğrultusunda bu büyük kulelerdeki pistlerin kapalı olduğunu söyleyen Çakmur, şu bilgileri verdi:

"Bizim çalışmamız, beton zeminlerin maliyet ve bakım açısından yüksek olmasından dolayı başlatıldı. Yıl sonuna kadar çelik konstrüksiyonların onarımı ve beton kısımlarının sökülmesiyle pistler yeniden hazır hale getirilecek. Ahşap zeminle metrekareye düşen yük, 250 kilodan 50 kiloya düşecek. Bu da onarım maliyetlerini uzun vadede azaltacak."

Soğutma Sistemleri De Değişiyor

Ayrıca, K125 ve K95 kulelerinin soğutma sistemlerinin de değişeceğini duyuran Çakmur, Erzurum'daki TOHM Hazırlık Merkezi'nde modernizasyon çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi.

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatı sonrası ahşap pist çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatı sonrası ahşap pist çalışmaları devam ediyor.