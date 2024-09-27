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Erzurumspor FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi Deplasmanda Yendi

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçında Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:27
Erzurumspor FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi Deplasmanda Yendi

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dolu Maç

Futbolseverler için büyük bir heyecan her zaman ön planda. Bu kapsamda, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Erzurumspor FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı.

Maçın Detayları

Maç, Erzurumspor FK'nin güçlü bir başlangıç yapmasıyla başladı ve sonunda konuk ekip 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam etti.

Yeni sezonun heyecanıyla devam eden Trendyol 1. Lig'de önümüzdeki hafta başka mücadeleler de futbolseverleri bekliyor.

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