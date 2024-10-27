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Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, rakibi Ankara Keçiörengücü'nü ezici bir skorla yendi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:08
Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Göz Dolduran Zafer

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-0'lık skorla geçti. Bu maç, Erzurumspor'un güçlü bir performans sergileyerek rakibini net bir skorla mağlup etmesiyle dikkatleri üzerine topladı.

Maç Öncesi Saygı Duruşu

Maç öncesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu gesture, sporu ve birliği öncelikli hedefler arasında tutan futbol camiası açısından önemli bir an anlamına geliyor.

Erzurumspor FK'nın Bu Başarısı, hem takımın moralini artırmış hem de taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmıştır. 4-0'lık sonuç, gelecekteki maçlar için umut verici bir performans sergilenmiş olduğunu gösteriyor.

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