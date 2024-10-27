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Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, 10. haftada Ankara Keçiörengücü'nü 4-0'lık skorla yendi. Hakan Kutlu ve Ersan Parlatan maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:49
Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Zorlu Mücadele

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Hakan Kutlu'nun Açıklamaları

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, takımlarının üstün bir performans sergilediğini dile getirdi. Kutlu, "Rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip attığımız kadar da gol kaçırdık. Hiç gol pozisyonu bile vermedik" dedi.

Kutlu, liderlik mücadelesine de değinerek, "Maçı kazandığımız takdirde haftayı lider olarak bitireceğimiz bir maçtı. İkinci gol bizi rahatlattı. Hedefimiz iyi futbol oynamak ve şehrimizi iyi temsil etmek" şeklinde konuştu.

Ankara Keçiörengücü'nün Değerlendirmesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, rakiplerinin mücadele gücünü takdir ederek, "İyi bir oyun sergilediler. Sezonun iç sahada kusursuz bir performansı vardı ve biz buna son vermek istedik. Ancak istediğimiz gibi bir performans sergileyemedik" dedi.

Parlatan, özellikle ilk iki golün oluşum şeklinin kendileri açısından olumsuz olduğunu belirterek, "Maça ortak olamadık ve sonuç olarak bu skora ulaştık. Şimdi dersler çıkarıp önümüzdeki maça daha iyi bir konsantrasyon ile hazırlanmalıyız" diye ekledi.

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