Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta: Hedef Her Maç 3 Puan

Erzurumspor FK'de hedef: Her maç 3 puan

Teknik direktör Serkan Özbalta basın toplantısında konuştu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’de teknik direktör Serkan Özbalta, ligin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbalta, her maç için aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurguladı.

Gol yemeden kazandığımız maç Erzurum'u taraftarlarımızı ve bizleri mutlu etti. İlk maçların zorluklarına değinen Özbalta, hazırlık döneminin iyi geçtiğini ve Sivasspor maçındaki galibiyetle lige iyi başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Özbalta, takımın yeni düzene ve şehre adaptasyonunun zaman alabildiğini belirterek hazırlık maçlarının eksikleri görmek ve adaptasyonu hızlandırmak açısından faydalı olduğunu söyledi.

Hangi oyun düzeni olursa olsun ilk 4-5 haftayı bütün takımların geçirmesi gerekiyor. Yapımız gereği sözlerimizin arkasında boğulmak ve kimseye hayal satmak istemeyiz. Çok hızlı adapte olmak için çaba harcayan değerli bir oyuncu gurubum var. 4-5 hafta sonra da eksikler olacaktır ama bu sadece bizler için değil bütün takımlar için hatta Süper Lig'deki en ciddi takımlarda da devam eder. 4-5 hafta sonrasında ise maç temposunu yakalama beklentim var.

Amed maçının diğer karşılaşmalardan farklı olmadığını belirten Özbalta, takımın zihinsel ve fiziksel açıdan her rakibe karşı aynı mücadeleyi göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bizler için her müsabaka, her maç 3 puan. Sivasspor maçı da Amed maçı da 3 puan. Diğer müsabakalardan çok çok farklı bir müsabaka değil. Sahanın içinde biz futbol oynuyoruz bizlerin çok çok daha aklı selim şekilde davranması gerekiyor. Bizler oyuncularımızın oynadıkları oyunla, fiziksel değerlerini yukarı çekip zihinsel anlamda içeride veya dışarıda her takıma karşı aynı mücadeleyi göstermeleri gerektiğini söylüyoruz. Her takıma karşı maç kazanabilecekleri telkininde bulunuyoruz. Bu oyunu da o seviyeye getirmeye çalışıyoruz.

