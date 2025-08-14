DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,56 -0,07%
ALTIN
4.378,95 -0,09%
BITCOIN
4.789.994,58 0,45%

Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta: Hedef Her Maç 3 Puan

Teknik direktör Serkan Özbalta, Amed maçı da dahil her müsabakadan 3 puan hedeflediklerini ve takımın adaptasyon sürecinin 4-5 hafta sürebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:06
Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta: Hedef Her Maç 3 Puan

Erzurumspor FK'de hedef: Her maç 3 puan

Teknik direktör Serkan Özbalta basın toplantısında konuştu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’de teknik direktör Serkan Özbalta, ligin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbalta, her maç için aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurguladı.

Gol yemeden kazandığımız maç Erzurum'u taraftarlarımızı ve bizleri mutlu etti. İlk maçların zorluklarına değinen Özbalta, hazırlık döneminin iyi geçtiğini ve Sivasspor maçındaki galibiyetle lige iyi başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Özbalta, takımın yeni düzene ve şehre adaptasyonunun zaman alabildiğini belirterek hazırlık maçlarının eksikleri görmek ve adaptasyonu hızlandırmak açısından faydalı olduğunu söyledi.

Hangi oyun düzeni olursa olsun ilk 4-5 haftayı bütün takımların geçirmesi gerekiyor. Yapımız gereği sözlerimizin arkasında boğulmak ve kimseye hayal satmak istemeyiz. Çok hızlı adapte olmak için çaba harcayan değerli bir oyuncu gurubum var. 4-5 hafta sonra da eksikler olacaktır ama bu sadece bizler için değil bütün takımlar için hatta Süper Lig'deki en ciddi takımlarda da devam eder. 4-5 hafta sonrasında ise maç temposunu yakalama beklentim var.

Amed maçının diğer karşılaşmalardan farklı olmadığını belirten Özbalta, takımın zihinsel ve fiziksel açıdan her rakibe karşı aynı mücadeleyi göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bizler için her müsabaka, her maç 3 puan. Sivasspor maçı da Amed maçı da 3 puan. Diğer müsabakalardan çok çok farklı bir müsabaka değil. Sahanın içinde biz futbol oynuyoruz bizlerin çok çok daha aklı selim şekilde davranması gerekiyor. Bizler oyuncularımızın oynadıkları oyunla, fiziksel değerlerini yukarı çekip zihinsel anlamda içeride veya dışarıda her takıma karşı aynı mücadeleyi göstermeleri gerektiğini söylüyoruz. Her takıma karşı maç kazanabilecekleri telkininde bulunuyoruz. Bu oyunu da o seviyeye getirmeye çalışıyoruz.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Amed...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Amed...

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Solskjaer'den Taktik Değişikliği ve Kritik Değerlendirme
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off Eşleşmesi
3
UEFA Avrupa Ligi: Play-off'a Kalan 12 Takım — Panathinaikos, Samsunspor'un Rakibi
4
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti
5
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'
6
Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası İstanbul'da başladı
7
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası