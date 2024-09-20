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Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u 2-0'la Geçti

Erzurumspor FK, Esenler Erokspor maçından galip ayrıldı. Hakan Kutlu ve Mehmet Altıparmak karşılaşmayı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:26
Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u 2-0'la Geçti

Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u 2-0'la Geçti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ev sahibi Erzurumspor FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Hakan Kutlu: “Oyun Üstünlüğü Bizdeydi”

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu vurgulayarak, "Bugün gerçekten ilk yarının son 15 dakikası hariç oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok sayıda pozisyona girdik ve bana göre bir tane daha verilmeyen golümüz var," dedi.

Kutlu, şanssız bir mağlubiyet yaşadıkları Gençlerbirliği maçını hatırlatarak, "Yüzde 68'e yakın topla oynama oranıyla birlikte birçok korner atma fırsatımız oldu. Kaçırdığımız fırsatlar vardı ama takım sürekli üstüne koyarak ilerliyor," şeklinde konuştu.

Ayrıca, yapılan transferlerin takıma katkı sağlayacağını ve yeni oyuncuların antrenman eksikliklerini gidermeleri gerektiğini belirtti. "Oyuncularım futbol adına güzel şeyler ortaya koydu. Saha duruşları, davranışları ve arkadaşlıkları bizim için çok önemli. Hepsine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: “İki Devreli Bir Maç Oynadık”

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maçta son vuruşlarda etkili olamadıklarını ifade ederek, galibiyet için Erzurumspor'u tebrik etti. "İki devreli bir maç oynadık. Özellikle gole kadar ki bölümde ilk yarıyı 3-0 önde kapatmamız gerekiyordu. Erzurumspor'un arka tarafta zayıflıklarının farkındaydık ancak pozisyonları değerlendiremedik," dedi.

Altıparmak, "İkinci yarıda üzerimize geleceklerini biliyorduk. Kişisel bir hatadan dolayı gol yedik. Sonrasında 3 santraforla oynamaya çalıştık ama yan toptan tekrar gol yedik ve maçı kaybettik," diyerek takımının eksikliklerine dikkat çekti.

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