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Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze ile 2 Yıl Sürecek Anlaşma Sağladı

Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ile 2026-2027 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 00:15
Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze ile 2 Yıl Sürecek Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, futbolcunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar klubü temsil etmesi anlamına geliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Giorbelidze'nin önceki gün kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek son görüşmelerini gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Giorbelidze, 2 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımımızın kampına katıldı. Takımımıza, geldiği günden beri hırsıyla, mücadelesiyle formamızı gururla temsil eden sevgili Guram Giorbelidze'ye bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor forması altında kendisini mutlu hissettiğini dile getiren Giorbelidze, “Şehrimizi ve taraftarımızı çok seviyorum. Çok mutluyum. Başkanımızın bana olan samimiyeti ve yaklaşımı sayesinde karar vermekte zorlanmadım.” şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze (sağda) ile 2026-2027...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze (sağda) ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Giorbelidze'nin önceki günlerde kulüp başkanı Ahmet Dal (solda) ile bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze (sağda) ile 2026-2027...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze (sağda) ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Giorbelidze'nin önceki günlerde kulüp başkanı Ahmet Dal (solda) ile bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

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