Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı Kadrosuna Kattı

Erzurumspor FK Streli Mamba ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, futbolcu Streli Mamba ile önemli bir transfere imza attı. Son olarak Tuzlaspor’da forma giyen Mamba, mavi-beyazlı camiaya katıldı.

Resmi Sözleşme İmzalandı

Erzurumspor’un resmi açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun," ifadeleri kullanıldı.

Tanıtım Videosu Yayınlandı

Kulüp, sosyal medya platformları üzerinden Mamba’nın özel röportajlarının yer aldığı bir tanıtım videosu da paylaştı. Taraftarlar, yeni transfer için heyecanlı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.