Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan İlk Yarı Değerlendirmesi ve Transfer Planları

Kutlu, Erzurumspor’un ilk yarı performansını değerlendirirken transfer politikalarına ve tesis gereksinimlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:06
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan İlk Yarı Değerlendirmesi ve Transfer Planları

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan İlk Yarı Değerlendirmesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını ve kulübün gündemini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün altyapı tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında, 2 sezondur kapalı olan transfer tahtasının açıldığını ve yeni transferlerle sezona başladıklarını hatırlattı.

Geçen Sezon ve Bu Sezon Arasındaki Farklar

Kutlu, bu sezon takımın sistemini sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını belirterek, "Geçen sezon ilk yarıyı 19 puanla 12. sırada bitirmiştik. Bu sezon ise 30 puanla 4. sırada tamamladık. İstatistiksel olarak bakarsak, geçen sezon ilk yarıda 4 galibiyet alan takımımız bu sezon 9 galibiyet aldı," dedi.

Sakatlıklar ve Antrenman Sorunları

Kutlu, iç saha lideri ve en az gol yiyen takım olduklarını vurgulayarak, "Ligin ilk yarısında sakatlıklar ve kart cezalıları bizim için handikaplar oluşturdu. Özellikle son periyotta birkaç oyuncumuzun aynı anda sakat ve cezalı olması sistemimizi olumsuz etkiledi. Antrenman sahamızın kullanılamaz durumda olması ve stadyum zeminimizin kötü durumu da antrenman sıkıntıları yaşamamıza neden oldu. Bu durumu aşmamız gerekiyor ancak bu kısa süre içinde mümkün gözükmüyor," diye ekledi.

Transfer Politikası ve Gelecek Hedefleri

Kutlu, kulübün borç yükünden kurtulmasının ardından transfer politikalarının dikkatlice oluşturulduğunu kaydetti. "Bugün 1. Lig'de birçok futbolcu bütçemizi aştığı için alamadık. Oyun formasyonu olarak 3-4-1-2 oynasak da transferde 4-3-3 sistemine uygun oyuncular tercih ediyoruz. Transfer dönemi başladı ve alternatifli bir listemiz var. Kısa süre içerisinde takımımıza uygun yeni oyuncuları katmayı planlıyoruz," dedi.

Tesis ve Antrenman İyileştirmeleri

Tesislere Avrupa standartlarında yeni bir antrenman sahası kazandırılması için çalışmaların başladığını açıklayan Kutlu, bu sahanın transfer döneminde önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Toplantının sona ermesinin ardından Hakan Kutlu'nun doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

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