Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Maç Sonrası Hakem ve Rakip Takımı Eleştirdi

Erzurumspor FK – İstanbulspor Maçının Ardından Hakan Kutlu'dan Sert Eleştiriler

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonu düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyun İçi Ahlaksız Davranışlar

Hakan Kutlu, rakip takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ve hakemleri eleştirerek, "Ben hiçbir zaman rakip takımın futbolcusuna, antrenörüne saha içinde ahlaksızca kelimeler kullanmadım. Rakibimizin teknik direktörü bu tip davranışlar içerisindeydi," ifadelerini kullandı.

Maçın Uzatma Süresi ve Hakem Eleştirisi

Kutlu, maçın 15 dakika uzatılması gerektiğini ancak sadece 9 dakika uzatıldığını belirterek, "Bazı teknik adamlar futbolun oyun içindeki sürecini uzatmamız gerektiğini söylüyorlar, ama bugün tam tersini gördük. Süslü kelimelerle piyasa yapıyorlar fakat kendileri uygulamadığında sorumluluk almıyorlar," dedi.

Cezası ve Tahkim Kurulu'na Verdiği Savunma

Hakem eleştirilerine devam eden Kutlu, "Bu hafta cezaya sevk edilme nedenim, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar yapmak olarak belirtildi. Oysa ben asıl futbolun itibarını kurtarmaya yönelik konuştum," şeklinde konuştu.

İkinci Gol ve VAR Tartışması

Kutlu, ikinci golün ofsayt olduğunu belirterek, "VAR'daki hakemler topun çıkma anında durduruyorlar, ancak biz durdurduğumuzda orta hakem maçı başlattı. Hakem 'VAR'ı duyamıyorum' dedi," ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'dan Yanıt

Osman Zeki Korkmaz, maç sonrasında kendilerine saldırıldığını savunarak, "Kendi stadımızda altı aydır antrenman yapmıyoruz. Bu olay hiç hoş değildi. Saldırıya uğradık, ancak bu durumu camiama mal etmiyorum," dedi.

Son Sözler

İki takım arasında geçen gerilim dolu bu polemik, futbol camiasında geniş yankı bulacak. Hakan Kutlu ve Osman Zeki Korkmaz'ın açıklamaları, önümüzdeki günlerde tartışmaları tekrar alevlendirebilir.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Uğur Okulları İstanbulspor teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.