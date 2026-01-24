Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İkinci yarıda disiplinle Pendikspor deplasmanını kazandık

Serkan Özbalta, Pendikspor karşısında 2-1'lik galibiyeti ikinci yarıdaki disiplin, formasyon değişikliği ve oyuncuların inancına bağladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:48
Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İkinci yarıda disiplinle Pendikspor deplasmanını kazandık

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İkinci yarıda disiplinle Pendikspor deplasmanını kazandık

Maçın genel değerlendirmesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor karşısında oynadıkları müsabakayı değerlendirdi. Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda kazanılan 2-1 galibiyete ilişkin konuşan Özbalta, maçın güçlü bir mücadeleye sahne olduğunu ve oyuncuların oyun disiplininden kopmadıklarını vurguladı.

Özbalta, maç öncesi ve sırasında bekledikleri yoğun konsantrasyonun sahaya yansıdığını belirterek, "Pendikspor 3 haftadır galibiyet alamıyordu. Bu müsabaka onlar için çok önemliydi. Konsantrasyon yönünden güçlü bir maç geçeceğini biz biliyorduk. Tam da öyle oldu." ifadelerini kullandı.

İlk yarı, ikinci yarı ve maçın kırılma anı

Teknik direktör, ilk yarıda 30-32. dakikaya kadar istedikleri oyunu oynayamadıklarını, geçen haftaki müsabakadan sonra ek bir enerji boşalması olduğunu ve bununla ilgili uyarılarda bulunduklarını söyledi. Özbalta, Pendikspor'un ilk 30 dakikada daha istekli olduğuna dikkat çekti.

Yenen golden sonra takımın toparlandığını ve devreye girerken bulunan golün ikinci yarı için moralleri yükselttiğini aktaran Özbalta, geçiş hücumlarında tehlike gördükleri için formasyon değişikliğine gittiklerini belirtti. Bu değişiklikle veya oyuncuların oyun disiplinine sadakati sayesinde galibiyet golünü bulduklarını ifade etti.

Özbalta, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu durum oyuncuların inançlarıyla alakalı. Bu işin aktörleri 2. yarı tekrar kendimize çekidüzen verip, iyi oyun gösterdik."

Gelecek maç ve taraftara çağrı

Özbalta oyuncularından bir sonraki maç olan Sarıyer karşılaşmasına daha motive çıkmalarını istedi. Sarıyer'in son dönemdeki performansına dikkat çekerek, "Sarıyer, 4 haftada 10 puan almış bir takım. Oynanmamış bir Çorum müsabakaları var. Devre arasında yaptığı takviyeler iyi takım halinde geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak taraftarlara seslenen Özbalta, bu galibiyeti taraftarlara ve şehre armağan etmek istediklerini belirtti ve geçen haftaki gibi statta taraftar desteğini beklediklerini söyledi: "Çok sağlam bir maça çıkacağız. Taraftarlarla bir bütün olup, geçen haftaki maç gibi stadı doldurmalarını istiyoruz."

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor maçının iyi bir mücadeleye sahne...

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor maçının iyi bir mücadeleye sahne olduğunu ve futbolcuların oyun disiplininden kopmadıklarını söyleyerek, "Bu durum oyuncuların inançlarıyla alakalı. Bu işin aktörleri 2. yarı tekrar kendimize çekidüzen verip, iyi oyun gösterdik" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanlar Ligi Derbisi: Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Dynavit
2
Uğur Uçar: "Hep play-off potasında olacağız" — Pendikspor şampiyonluk peşinde
3
Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İkinci yarıda disiplinle Pendikspor deplasmanını kazandık
4
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı İstanbul’a Getiriyor
5
Bursaspor Tahsin Tam ile Yollarını Ayırdı
6
Okan Buruk, Galatasaray Taraftarına 3’lü Çektirdi
7
Barış Alper Yılmaz cezalı: Kayserispor maçında yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları