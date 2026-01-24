Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İkinci yarıda disiplinle Pendikspor deplasmanını kazandık

Maçın genel değerlendirmesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor karşısında oynadıkları müsabakayı değerlendirdi. Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda kazanılan 2-1 galibiyete ilişkin konuşan Özbalta, maçın güçlü bir mücadeleye sahne olduğunu ve oyuncuların oyun disiplininden kopmadıklarını vurguladı.

Özbalta, maç öncesi ve sırasında bekledikleri yoğun konsantrasyonun sahaya yansıdığını belirterek, "Pendikspor 3 haftadır galibiyet alamıyordu. Bu müsabaka onlar için çok önemliydi. Konsantrasyon yönünden güçlü bir maç geçeceğini biz biliyorduk. Tam da öyle oldu." ifadelerini kullandı.

İlk yarı, ikinci yarı ve maçın kırılma anı

Teknik direktör, ilk yarıda 30-32. dakikaya kadar istedikleri oyunu oynayamadıklarını, geçen haftaki müsabakadan sonra ek bir enerji boşalması olduğunu ve bununla ilgili uyarılarda bulunduklarını söyledi. Özbalta, Pendikspor'un ilk 30 dakikada daha istekli olduğuna dikkat çekti.

Yenen golden sonra takımın toparlandığını ve devreye girerken bulunan golün ikinci yarı için moralleri yükselttiğini aktaran Özbalta, geçiş hücumlarında tehlike gördükleri için formasyon değişikliğine gittiklerini belirtti. Bu değişiklikle veya oyuncuların oyun disiplinine sadakati sayesinde galibiyet golünü bulduklarını ifade etti.

Özbalta, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu durum oyuncuların inançlarıyla alakalı. Bu işin aktörleri 2. yarı tekrar kendimize çekidüzen verip, iyi oyun gösterdik."

Gelecek maç ve taraftara çağrı

Özbalta oyuncularından bir sonraki maç olan Sarıyer karşılaşmasına daha motive çıkmalarını istedi. Sarıyer'in son dönemdeki performansına dikkat çekerek, "Sarıyer, 4 haftada 10 puan almış bir takım. Oynanmamış bir Çorum müsabakaları var. Devre arasında yaptığı takviyeler iyi takım halinde geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak taraftarlara seslenen Özbalta, bu galibiyeti taraftarlara ve şehre armağan etmek istediklerini belirtti ve geçen haftaki gibi statta taraftar desteğini beklediklerini söyledi: "Çok sağlam bir maça çıkacağız. Taraftarlarla bir bütün olup, geçen haftaki maç gibi stadı doldurmalarını istiyoruz."

