Stanojevic: İkinci yarı konsantrasyon kaybı 2 gole mal oldu | Karagümrük 1-3 Galatasaray

Stanojevic, Galatasaray maçında ikinci yarı konsantrasyon kaybı nedeniyle 2 gol yediklerini ve takımda golcü eksikliği olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:48
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Aleksandar Stanojevic değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Stanojevic, ekibinin sarı-kırmızılılara karşı her şeyini verdiğini ifade ederek, "Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yedik. Galatasaray kaliteli bir kadroya sahip. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. 2 golden sonra maçı bitirdiler. Bizim şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek maçı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlar daha seviyemize yakın takımlara karşı olacak. Gelecek için umutluyum" dedi.

Transfer ve golcü eksikliği

Takımda golcü eksikliği bulunduğunu vurgulayan Stanojevic, "Fofana ayrıldı. Sözleşmesindeki opsiyondan dolayı takımdan ayrıldı. Kulüp de bu konuda hakkında hiçbir şey yapamadı. Kulüp de bir forvet arayışında. Bunları yaparken acele etmiyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Forvet olursa başka oyuncular da olursa işim daha kolaylaşır. Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de planları var. Umarım bu transferler yakında aramızda gelecek. İkinci yarındaki konsantrasyon eksikliğini transferlerle açıklayamayız. Bu bizim hatamız. Burada bahane söz konusu olamaz. Biraz daha maçta kalabilseydik, böyle olmayacaktı" şeklinde konuştu.

