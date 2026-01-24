Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-3 Galatasaray

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:47
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Galatasaray'a 1-3 mağlup oldu. Maçın gollerini Barış Kalaycı (27'), Gabriel Sara (1' ve 51') ve Osimhen (55') kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakika: Sağ kanattan Sallai'nin ortasında, altıpasın gerisinde iyi yükselen Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu. 1-2

55. dakika: Sağ taraftan İlkay Gündoğan'ın ortasında arka direkte Osimhen, göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle gitti. 1-3

69. dakika: Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin yaptığı vuruşta, son anda Lemina'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Stat ve hakemler

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Kadrolar

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Bartuğ Elmaz dk. 64), Berkay Özcan, Traore (Ahmet Sivri dk. 64), Larsson (Kone dk. 77), Barış Kalaycı (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 85), Serginho (Tiago Çukur dk. 64)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Johnson, Burhan Esoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Icardi dk. 70), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 64), Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 64), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Kaan Ayhan dk. 79)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Sane, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller ve kartlar

Goller: Barış Kalaycı (dk. 27) (Fatih Karagümrük), Gabriel Sara (dk. 1 ve 51), Osimhen (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jakobs, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

