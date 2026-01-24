Okan Buruk: "Manchester’da 1 galibiyetimiz var, City’ye karşı da neden olmasın?"

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:49
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, zorlu stadyum koşullarına dikkat çekerek takımın devre arasındaki uyum sorununu nasıl aştıklarını anlattı.

Maç değerlendirmesi

Buruk, karşılaşma hakkında, "İnşallah bu sene bu stada bir daha gelmeyiz. Bugün rüzgar yoktu, zemin biraz daha yumuşaktı. Oyuna golle başladık. Devamında hem daha iyi oyun, topa daha çok sahip olma, daha çok pozisyona girmeyi beklerken devre arasına soyunma odasına girdiğimiz düşündüğümüzün tam tersi girdik. Rakibimiz 1-1’i yakaladı." ifadelerini kullandı. Teknik direktör, devre arasında takımın toparlandığını ve maçı "3-1"e taşıdıklarını belirtti.

Manchester City maçı ve Pep Guardiola

Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Manchester City karşılaşmasına dair Buruk, rakip teknik direktör Pep Guardiola için övgü dolu sözler sarf etti: "Çok başarılı, yıllardır dünya futbola önemli bir örnek oldu. Her sene farklı oyuncular, farklı dizilişler, farklı çözümler üreten..." Buruk, bu kritik sınavın hem kendileri hem de rakip için önemine dikkat çekerek, "Manchester United ile oynadık, galibiyet aldık. Manchester’da 1 galibiyetimiz var, bu sefer de City’ye karşı neden olmasın" dedi.

Transferler ve kadro derinliği

Buruk, transfer değerlendirmesinde hücum hattındaki eksikliklere değindi: "Ön tarafta eksiklerimiz vardı. Singo’nun sakatlığından dolayı Sallai’yi arkada kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncu sayımız azdı." Yeni transferlerle ilgili olarak teknik adam, Noa Lang ve Asprillayı anlattı; Lang için "hem birebiri etkili oynayan, üç pozisyonu oynayabilen, süratli, üst seviye oynamış bir oyuncu" yorumunu yaptı. Asprilla içinse genç, yetenekli ve farklı bir profil olduğu vurgulandı. Buruk, "Bundan sonra elimiz daha kolay olacak" diyerek, taraftarın daha mutlu olacağı alternatifli bir kadro yapısına işaret etti ve ilerleyen günlerde transfer gelişmeleri olacağını aktardı.

Taraftarın desteği ve sosyal medya

Tribünlerin maç sonu desteğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "4. senem. 3 sene şampiyonluk yaşadım. Yine ligde lideriz. Avrupa’da ilk 24’ün arasındayız..." ifadelerini kullandı. Teknik direktör, saha içi başarılarına dikkat çekip sosyal medyayla stat ve sokaktaki desteği ayırmak gerektiğini söyledi: "Her zaman taraftarımın desteği gördüm. Negatifliği sadece sosyal medya üzerinden görüyorum. Onu da normal karşılıyorum."

Singo’nun sağlık durumu

Sakatlık sürecindeki Wilfried Singo hakkında Buruk, sağlık ekibinin kontrolünde ilerlediklerini belirterek, "MR’lar yapılıyor. Çok profesyonel bir oyuncu... Pazartesi günü tekrar takımla bir arada olacak diye düşünüyorum" dedi. Ayrıca Singo’nun hem sağ bek hem stoperde kullanılacağı bilgisini paylaşan Buruk, bazı haberlerde yer aldığı gibi "sadece stoperde kullanılacak" şeklinde bir sınırlama olmadığını vurguladı.

Gün sonunda Buruk, yorucu takvimde alınan galibiyetin önemini vurgulayarak oyuncuları dinlendirip Manchester City maçına hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

