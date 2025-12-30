Göztepe Voleybol, Berre İnce ile Yollarını Ayırdı

Sultanlar Ligi ekibi Göztepe Voleybol, 21 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüp Açıklaması

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce’ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce" ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun Veda Mesajı

Berre İnce de 30 Nisan 2025’te Göztepe Voleybol’a katıldığını hatırlatarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bu büyük taraftarın önünde sahaya çıkmak büyük bir duyguydu".

