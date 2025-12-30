DOLAR
Göztepe Voleybol, Berre İnce ile Yollarını Ayırdı

Göztepe Voleybol, 21 yaşındaki libero Berre İnce ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayırdı; İnce sosyal medyada veda mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:23
Sultanlar Ligi ekibi Göztepe Voleybol, 21 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüp Açıklaması

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce’ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce" ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun Veda Mesajı

Berre İnce de 30 Nisan 2025’te Göztepe Voleybol’a katıldığını hatırlatarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bu büyük taraftarın önünde sahaya çıkmak büyük bir duyguydu".

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

