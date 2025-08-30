Erzurumspor'un Hedefi Süper Lig: 11 Transferle Güçlenen Kadro

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, bütçesini zorlamadan yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirerek Süper Lig hedefine kilitlendi. Yönetim sezon başında 11 yeni oyuncuyu renklerine bağlarken, 9 futbolcuyla yollar ayrıldı ve kulüp eski efsane logosuna döndü.

Başkan Ahmet Dal: Hedef ve ekonomik yaklaşım

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada kulübün geçmiş dönemde transfer yasağı, puan silme cezası ve stat sorunları nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti. Dal, transfer politikalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Erzurumspor sezona girerken geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları da göz önünde bulundurarak çok fazla ekonomik açıdan ciddi meblağlarla transfer yapmadı. Oyuncuyu getirebilirsiniz ama parasını ödeyemezseniz o oyuncu grubu aynı performansı sergilemeyebilir, geçmişte yaşadığımız ekonomik sıkıntıları yaşayabiliriz."

Logo dönüşü ve kurumsallık vurgusu

Başkan Dal, kulübün ismi ve logosunda yapılan değişiklikleri geri almanın taraftar ve camia beklentisini karşıladığını belirtti. Dal, bu konuyu şöyle ifade etti:

"Erzurumspor'u efsane logosuna tekrar kavuşturduk, taraftarımızın camiamızın beklentisi bu yöndeydi, onların bu beklentisini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonluklar gelir geçer kupalar alınır sahada başarılar elde edilir ama kurumsallık çok önemli."

Sezon değerlendirmesi ve lig hedefleri

Dal, takımın zorluklara rağmen kenetlendiğini ve performansın yükseldiğini aktardı. Açıklamada takımın ligdeki durumuna dair şu bilgiler yer aldı: "Yeni teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve oyuncularımızla sezona başladık. 3 hafta itibarıyla takımımız 5 puanla üçüncü sırada, önemli bir Sarıyer maçımız var, milli maç arası sonra zorlu periyot devam ediyor. Ligde birbirinden zorlu 20 takım var, 5 takımın küme düşeceği bir lig yaşanacak."

Başkan Dal, hedeflerini net olarak ifade etti: "Her zaman hedefimiz Süper Lig, geçen sene de play-off oynarken de hedefimiz Süper Lig'di ama çok ciddi ekonomiye sahip takımlar var. Kolay değil ama Erzurumspor'un bulunduğu yerde hedefi her zaman ligin ilk sırasıdır, Erzurumspor ligin şampiyon adayıdır."

Altyapı yatırımları ve gelecek öngörüsü

Kulübün altyapıya verdiği öneme de değinen Dal, altyapıdan A takıma çok sayıda genç kazandırıldığını ve bir rezerv takım kurularak bu sezon Bal Ligi'nde mücadele edeceğini söyledi. Dal, geleceğe yönelik beklentisini şu sözlerle özetledi:

"Birçok gencimizi altyapıdan A takıma kazandırdık. Erzurumspor'un altyapısındaki pırıl pırıl kardeşlerimize o imkanı sağlıyoruz. Bir rezerv takımı kurduk, bu sene Bal Ligi'nde mücadele edecek bir takımımız var. Şehirde adeta futbolda bir gümüş dönem yaşandığını ve ilerleyen dönemde altına sonra da platine döneceğini düşünüyorum. 3-4 yıl içerisinde herkes Erzurumspor'u konuşacak, geçmişte sıkıntıları vardı onlar konuşuluyordu şimdi başarıları, altyapısından yetişen futbolcuları, aldığı kupalar ve buradan yetişen büyük takımlar ile milli takımda oynayan futbolcular konuşacak."

Erzurumspor, ekonomik dengeleri koruyarak kurumsallık ve altyapı yatırımı üzerine inşa ettiği stratejiyle Süper Lig hedefini sürdürüyor.