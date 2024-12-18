DOLAR
34,96 -0,23%
EURO
36,71 -0,05%
ALTIN
2.969,89 0,21%
BITCOIN
3.622.070,43 3,03%

Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u Geçti

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:12
Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u Geçti

Futbolseverlerin dikkatini çeken bir mücadelede, Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında oynadığı bu önemli karşılaşmada üstün bir performans sergileyerek adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Taraftarlarının da büyük destek verdiği bu maç, Erzurumspor için bir dönüm noktası oldu.

Erzurumspor'un aldığı bu galibiyet, takımın moral ve motivasyonu açısından son derece önemli. Şimdi gözler, grup aşamasında hangi rakiplerle karşılaşacaklarına çevrilmiş durumda.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, Kazım Karabekir...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Erzurumspor FK oyuncusu Toni Tasev (88) rakibiyle mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, Kazım Karabekir...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Erzurumspor FK oyuncusu Toni Tasev (88) rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Yarı Finalleri Başlıyor
2
Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u Geçti
3
Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u 4-0 Geçti
4
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu
5
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanmaya Başladı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Gruplara Yükseldi
7
Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı