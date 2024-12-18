Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u Geçti

Futbolseverlerin dikkatini çeken bir mücadelede, Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında oynadığı bu önemli karşılaşmada üstün bir performans sergileyerek adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Taraftarlarının da büyük destek verdiği bu maç, Erzurumspor için bir dönüm noktası oldu.

Erzurumspor'un aldığı bu galibiyet, takımın moral ve motivasyonu açısından son derece önemli. Şimdi gözler, grup aşamasında hangi rakiplerle karşılaşacaklarına çevrilmiş durumda.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Erzurumspor FK oyuncusu Toni Tasev (88) rakibiyle mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Erzurumspor FK oyuncusu Toni Tasev (88) rakibiyle mücadele etti.