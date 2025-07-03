Esenler Erokspor, Bolu'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da hız kesmeden devam ediyor.

Abant yolu üzerindeki bir tesiste gerçekleştirilen kamp programı çerçevesinde 23 futbolcusuyla çalışmalarını sürdüren yeşil-sarılı ekip, günü tek antrenmanla tamamladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, takım içi pas çalışması ile performanslarını artırmaya çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilerleyen kısmında, kondisyon çalışması ile güçlenme aktivitelerine yoğunlaştı. Çalışmalar ise açma germe hareketleri ile tamamlandı.

Esenler Erokspor, yeni sezona hazır bir şekilde girmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Bolu'da sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Bolu'da sürdürüyor.