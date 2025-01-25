Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Doruğa Ulaştı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma gerçekleşti. Esenler Erokspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi ve zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Maçın Özeti

Esenler Erokspor, aldığı bu önemli galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü. Maçın tek golü, Esenler Erokspor'un etkili oyununu pekiştirerek 3 puanı hanesine yazdırmasını sağladı.

Futbolseverler için unutulmaz bir mücadele olan bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.