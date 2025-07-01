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Esenler Erokspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor

Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'daki kamp ile devam ediyor. Teknik direktör Osman Özköylü, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 13:02
Esenler Erokspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor

Esenler Erokspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından biri olarak yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Yeşil-sarılı ekip, Abant yolu üzerinde yer alan bir tesiste, 23 futbolcuyla çifte antrenman yaparak sezona hazırlık sürecini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Teknik Direktör Osman Özköylü Açıklamalarda Bulundu

Teknik direktör Osman Özköylü, Bolu kampında tam kadro ile çalışamadıklarını ve kadro sayısının artması için transferlerin devam edeceğini belirtti. Özköylü, "Önemli bir yarışın içinde olmak, Süper Lig'e çıkma hedefimiz var. Bu doğrultuda iyi transferler gerçekleştirdik ve kadromuzu güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz," dedi.

Sonradan takıma katılacak oyuncuların olabileceğine değinen Özköylü, "Bu nedenle homojen bir grup ile çalışma fırsatımız yok. Antrenman konusundaki bazı problemlerimiz var. 5 Temmuz'a kadar kamp sürecimizi hazırlık ve adaptasyon amaçlı geçireceğiz," şeklinde konuştu.

Yeni Sezon Yarışında Beklentiler

Yeni sezon öncesinde takımlardaki hareketliliğin az olduğunu belirten Özköylü, "Süper Lig'den düşen takımların nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Alttan gelen takımların durumları da belirsiz. Yine 10 takım arasında bir rekabet olacağını düşünüyorum. Geçen sezondan hazır kadrosu olan ve daha fazla oyuncuyla yola çıkan takımların avantajlı olacağını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Bolu kampının 1 Ağustos'a kadar süreceğini aktaran Özköylü, bu süreçte 4-5 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını, bunlardan birinin lig maçı atmosferinde kendi stadyumlarında ya da alternatif bir stadyumda oynanmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor....

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant yolu üzerindeki bir tesiste 23 futbolcuyla kampa giren yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde günde çift idman yaparak sezona hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor....

Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant yolu üzerindeki bir tesiste 23 futbolcuyla kampa giren yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü gözetiminde günde çift idman yaparak sezona hazırlanıyor.

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