Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo Futbola Veda Etti

Alvaro Negredo Futbolculuk Kariyerine Son Verdi

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki futbolcu, kramponlarını astığı bir video ile bu önemli kararını açıkladı.

Futbola Veda Mesajı

Negredo, paylaşımında "Her şey için teşekkürler futbol," ifadelerine yer verdi. Bu mesajıyla spora duyduğu bağlılığı ve futbol dünyasına veda ettiğini hissettirdi.

Kariyerinin Dönüm Noktaları

Negredo, futbol kariyeri boyunca Beşiktaş dışında Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Al-Nasr, Cadiz ve son olarak Valladolid gibi kulüplerde mücadele etti.

Önemli Başarılar

Manchester City’de birer kez İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, Sevilla’da ise bir defa İspanya Kral Kupası zaferi elde eden Negredo, İspanya Milli Takımı ile 2012 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı.

Kariyer İstatistikleri

Kulüp kariyerinde 695 maçta forma giyen Negredo, toplamda 259 gol kaydetti. İspanya Milli Takımı’nda ise 21 maçta 10 gol attı. Beşiktaş formasıyla 49 resmi maçta 18 gol buldu.