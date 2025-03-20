Eskişehir'de Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası Başladı

Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı. Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, spor severler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Şampiyona kapsamında, sporcular farklı branşlarda mücadele ediyor. İlk olarak kılıç branşında gerçekleştirilen müsabakaların ardından, flöre ve epe karşılaşmaları da yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 800 sporcunun katıldığı bu önemli organizasyon, 21 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu Temsilcisi ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Özden, Eskişehir'in böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bütün eskrim severleri müsabakalara bekliyoruz. 23 Mart'ta düzenlenecek Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda 40 yaş ve üzeri sporcularımız renkli görüntüler sergileyecek." dedi.

Eskişehir'de, Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası, Yenikent Spor Salonu'nda başladı.

Eskişehir'de, Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası, Yenikent Spor Salonu'nda başladı.