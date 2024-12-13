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Etimesgut Belediyespor Fatsa Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Etimesgut Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 25'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:07
Etimesgut Belediyespor Fatsa Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Nesine 3. Lig 15. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 15. haftası, 2. Grup'ta sadece bir maçla başladı. Günün oldukça heyecanlı mücadelesinde, Etimesgut Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Maçın Detayları

Etimesgut Belediyespor, bu önemli galibiyetle puan cetvelinde 25 puana ulaştı ve ligdeki konumunu güçlendirdi. Diğer yandan, ev sahibi Fatsa Belediyespor ise puanını 22'de bırakarak zorlu bir süreçle yüzleşmeye devam ediyor.

Maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyordu. Etimesgut Belediyespor, bu galibiyetle moral bulurken, Fatsa Belediyespor, ilerleyen maçlarda puan kaybını telafi etme çabalarını sürdürmek zorunda kalacak.

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