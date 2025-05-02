Etnospor Kültür Festivali 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da

Etnospor Kültür Festivali'ne Geri Sayım Başladı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, her yıl geleneksel sporların tanıtımını ve yayılmasını desteklemek amacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivalinin bu yıl 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geleneksel Sporlar İçin Önemli Bir Etkinlik

Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı'nın, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illere gönderildiği bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Festivalin her yıl İstanbul'da yapıldığını vurgulayan Erdoğan, festivalin geleneksel sporların görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, dünya genelindeki sporseverlerle buluşturulacağını ifade etti.

Yeni Etnospor Organizasyonları

Bilal Erdoğan, iki yılda bir düzenlenen ve Türk devletlerinin öncülüğünde yapılan Dünya Göçebe Oyunları'na da dikkat çekerek, bu etkinliklerin gelecekte daha geniş bir çerçevede düzenleneceğine inandığını belirtti. Özellikle 2026 sonrası planlanan uluslararası bir etnospor organizasyonu üzerinde çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Geleneksel ve Olimpik Sporlar Arasındaki Sinergi

Milli okçu Mete Gazoz'un elde ettiği başarıların geleneksel sporlara ilgiyi artırdığına dikkat çeken Erdoğan, geleneksel ve olimpik sporlar arasında bir sinerji olduğunu kaydetti. Erdoğan ayrıca, yeni nesil sporcuların geleneksel spor dalında kendilerini göstermesi için gerekli ortamın oluşturulması adına çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Çocukların Geleneksel Oyunlarla Tanışması

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın, Anadolu’daki çocuklara bu oyunları tanıtmasının önemini vurgulayan Erdoğan, birçok çocuğun bu tür oyunlarla ilk defa tanıştığını ifade etti. Böylece çocukların geleneksel sporları tanıyıp sevmelerinin sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

Kalabalık Katılımlar ve Etkinlikler

Bunların yanı sıra, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun düzenlediği etkinliklerde yüzlerce çocuğun katılımda bulunarak geleneksel oyunlarla tanışması sağlandı. Bilal Erdoğan, etkinlikte çocuklarla keyifli anlar geçirerek, sanatsal faaliyetlerde de yer aldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı'nın, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere uğurlanması töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı'nın, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere uğurlanması töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.