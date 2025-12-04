EÜ Sualtı Ragbisi Takımı Dünya Dördüncüsü Oldu

Berlin’de düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası’nda tarihi başarı

Ege Üniversitesi Büyük Erkekler Sualtı Ragbisi Takımı, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Sualtı Ragbisi Şampiyon Kulüpler Kupası turnuvasında dünya dördüncüsü oldu. Turnuvaya 13 ülke şampiyonu katıldı.

Grup maçlarını başarıyla tamamlayan ekip, çeyrek finalde İsveç şampiyonunu 1-0 yenerek tarihinde ilk defa bir Türk takımı olarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Finlandiya şampiyonuna 2-1 yenilen Ege temsilcisi, üçüncülük-dördüncülük maçında Kolombiya şampiyonuna penaltılarla 2-1 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Prof. Dr. Necdet Budak, takım oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Sualtı Ragbisi Şampiyon Kulüpler Kupasında dünya dördüncüsü olarak bizleri gururlandıran Büyük Erkekler Sualtı Ragbisi Takımımızı tebrik ediyorum. Takımımızın bu başarısı, üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılık gerektiren bu sporda disiplinli bir şekilde çalışarak başarıya ulaşan sporcularımızı ve onları en iyi şekilde hazırlayan antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Ege Üniversitesi olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz".

TÜRKİYE SUALTI RAGBİSİ KULUPLER TARİHİNDE, EGE ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK ERKEKLER SUALTI RAGBİSİ TAKIMI YARI FİNAL OYNAYAN İLK TÜRK TAKIMI OLDU.