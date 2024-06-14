EURO 2024 Almanya'da başlıyor! Maç programı ve stadlar

EURO 2024 başlıyor: İşte gün gün maç progamı

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde heyecan dolu bir başlangıç yapıyor. Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Temmuz'a kadar sürecek 31 gün boyunca futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.



AÇILIŞ MAÇI: ALMANYA İLE İSKOÇYA ARASINDA

EURO 2024, Münih Futbol Arena'da oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla resmen başlıyor. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, turnuvanın açılışını yapacak ve TRT 1 kanalından yayınlanacak.

GRUP AYRINTILARI VE MAÇ PROGRAMI

Avrupa Şampiyonası'nda 24 milli takım, 6 grup halinde mücadele edecek. Grup aşaması boyunca ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört üçüncü takım, son 16 turuna yükselecek. İşte gruplar ve maç programı detayları:

A GRUBU

A Grubu'nun ilk maçı bugün (14 Haziran) Münih Futbol Arena'da oynanacak:

Almanya - İskoçya (22.00)

Yarın Köln Stadı'nda devam edecek:

Macaristan - İsviçre (16.00)

B GRUBU

15 Haziran Cumartesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda başlayacak:

İspanya - Hırvatistan (19.00)

İtalya - Arnavutluk (22.00)

C GRUBU

Yarın Stuttgart Arena'da başlayacak:

Slovenya - Danimarka (19.00)

Sırbistan - İngiltere (22.00)

D GRUBU

Bugün Volkspark Stadı'nda başlayacak:

Polonya - Hollanda (16.00)

Yarın Düsseldorf Arena'da devam edecek:

Avusturya - Fransa (22.00)

E GRUBU

Pazartesi günü Münih Futbol Arena'da başlayacak:

Romanya - Ukrayna (16.00)

Belçika - Slovakya (19.00)

F GRUBU

Salı günü BVB Stadı'nda başlayacak:

Türkiye - Gürcistan (19.00)

Portekiz - Çekya (22.00)

TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK STATLAR

EURO 2024, Almanya'nın farklı şehirlerinde ve modern statlarında gerçekleşecek. Şehirlere göre stadyumlar ve kapasiteleri şu şekilde:

Berlin: Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin)

Leipzig: Leipzig Stadı (40 bin)

Hamburg: Volkspark Stadı (49 bin)

Dortmund: BVB Stadı (62 bin)

Stuttgart: Stuttgart Arena (51 bin)

Gelsenkirchen: AufSchalke Arena (50 bin)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47 bin)

Frankfurt: Frankfurt Arena (47 bin)

Köln: Köln Stadı (43 bin)

Münih: Münih Futbol Arena (66 bin)

EURO 2024, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak maçlar ve unutulmaz anlarla dolu olacak. Turnuvanın final maçı ise 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve şampiyon belli olacak.