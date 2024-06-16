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EURO 2024 F grubunda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

EURO 2024 F Grubu'nun ilk maçını yapacak olan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 16:45
EURO 2024 F grubunda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 için heyecanlı bekleyişin sürdüğü bugün de oynanacak olan ilk maçın hakemi netleşti. 

Türkiye’nin A Milli Futbol Takımı’nın Almanya’da devam ettiği hazırlıklar tam gaz sürerken, Gürcistan ile oynanacak olan maçın hakemi netleşti. EURO 2024 F grubunun ilk maçının netleşmesinin ardından bugün Arjantinli hakem Facundo Tello’nun karşılaşmayı yöneteceği öğrenildi. Aktarılanlara göre 18 Haziran Salı günü Almanya’da oynanacak olan maçta hakem formasını Tello giyecek. Maç ise EURO 2024’te Türkiye’nin karşılaşması olarak bayramın üçüncü günü ekranlara gelecek. 

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