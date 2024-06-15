EURO 2024 heyecanı devam ediyor! Son şampiyon İtalya sahaya çıkıyor: İşte günün maçları

EURO 2024'te bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

EURO 2024, Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiği muhteşem açılış maçıyla başladı. Milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği turnuvada, bugün oynanacak üç maç ile heyecan doruk noktasına ulaşacak.



MACARİSTAN, İSVİÇRE KARŞISINDA

A Grubu'nda Almanya'nın İskoçya karşısında elde ettiği 5-1'lik görkemli galibiyetin ardından gözler bugün Macaristan ile İsviçre arasında oynanacak maça çevrildi. Macaristan, bu zorlu mücadelede güçlü rakibi İsviçre karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İsviçre ise turnuvaya iyi bir başlangıç yapma hedefinde.

SON ŞAMPİYON SAHAYA ÇIKIYOR

Günün en çok merak edilen maçlarından biri B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan arasında oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak bu karşılaşmada, her iki takım da grupta avantajlı bir konuma geçmek için mücadele edecek. İspanya, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekerken, Hırvatistan tecrübeli oyuncularıyla öne çıkıyor.

Gecenin kapanış maçı ise son şampiyon İtalya ile Arnavutluk arasında oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak bu karşılaşmada, İtalya turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Arnavutluk ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapma peşinde. İtalya'nın deneyimli kadrosu ve teknik direktörü Roberto Mancini'nin stratejileri bu maçta belirleyici olacak.



EURO 2024'TE HEYECAN DEVAM EDİYOR

EURO 2024, futbolseverler için büyük bir şölen olmaya devam ediyor. Her gün oynanan maçlarla birlikte heyecan artarken, takımlar gruplardan çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında Almanya'nın İskoçya karşısında aldığı farklı galibiyet, turnuvanın ne kadar çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi.

Futbolseverler, bugün oynanacak maçları heyecanla bekliyor. Macaristan-İsviçre, İspanya-Hırvatistan ve İtalya-Arnavutluk maçları, turnuvanın ilk günlerindeki dengeleri belirleyecek kritik karşılaşmalar olacak.





TAKIMLARIN FORM DURUMLARI

Macaristan, turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak istiyor ve İsviçre karşısında alacakları bir galibiyetle gruptaki şanslarını artırmayı hedefliyor. İsviçre ise deneyimli kadrosuyla bu mücadelede öne çıkmak istiyor.

İspanya ve Hırvatistan arasındaki maç, iki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği zorlu bir mücadele olacak. İspanya'nın genç oyuncuları ve Hırvatistan'ın tecrübeli isimleri arasındaki bu karşılaşma, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

Son şampiyon İtalya ise Arnavutluk karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İtalya'nın güçlü kadrosu ve taktiksel disiplini, bu maçta belirleyici faktörler olacak.