EURO 2024'te Jose Mourinho’nun şampiyonluk adayı Portekiz!

Jose Mourinho, EURO 2024 favorisini paylaştı

EURO 2024 yaklaşırken, futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuva hakkındaki düşüncelerini ve tahminlerini paylaştı.



14 Haziran’da Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak olan ve bir ay sürecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, futbolseverlerin merakla beklediği bir etkinlik. Mourinho, bu büyük turnuvanın öncesinde, TNT Sports’a özel bir röportaj verdi ve şampiyonluk tahminlerini açıkladı.

Mourinho’ya göre, Almanya’nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024’ün şampiyonluk favorisi Portekiz. Ayrıca, Mourinho, İngiltere’nin turnuvayı ikinci sırada tamamlayacağını öngördü.

Turnuvanın bireysel ödülleri hakkında da konuşan Mourinho, Altın Ayakkabı ödülünün İngiltere Milli Takımı’ndan Harry Kane’e gideceğini, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham’ın kazanacağını tahmin etti.