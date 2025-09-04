EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nun 5. ve son maçları tamamlandı. Letonya'nın başkenti Riga A Grubu'na, Finlandiya'nın Tampere ise B Grubu'na ev sahipliği yaptı; böylece son 16 turu eşleşmeleri netleşti.
Son 16 turu eşleşmeleri
6 Eylül Cumartesi:
12.00 Türkiye-İsveç
15.15 Almanya-Portekiz
18.30 Litvanya-Letonya
21.45 Sırbistan-Finlandiya
Sonuçlar
A Grubu
Estonya-Portekiz: 65-68
Çekya-Letonya: 75-109
Türkiye-Sırbistan: 95-90
B Grubu
Karadağ-Büyük Britanya: 83-89
Litvanya-İsveç: 74-71
Finlandiya-Almanya: 61-91
Puan durumu
Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
TakımOGMAYAv.Puan1.Türkiye55-459359100102.Sırbistan5414343686693.Letonya5324123842884.Portekiz523315368-5375.Estonya514352397-4566.Çekya5-5338434-965
B Grubu:
TakımOGMAYAv.Puan1.Almanya55-529365164102.Litvanya5414313933893.Finlandiya5324264062084.İsveç514403418-1565.Karadağ514378455-7766.Büyük Britanya514354484-1306
Özet: A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan, Letonya ve Portekiz; B Grubu'nda Almanya, Finlandiya, Litvanya ve İsveç son 16 turuna yükseldi. Çekya, Estonya, Karadağ ve Büyük Britanya turnuvaya veda etti.