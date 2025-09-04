EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nun 5. ve son maçları tamamlandı. Letonya'nın başkenti Riga A Grubu'na, Finlandiya'nın Tampere ise B Grubu'na ev sahipliği yaptı; böylece son 16 turu eşleşmeleri netleşti.

Son 16 turu eşleşmeleri

6 Eylül Cumartesi:

12.00 Türkiye-İsveç

15.15 Almanya-Portekiz

18.30 Litvanya-Letonya

21.45 Sırbistan-Finlandiya

Sonuçlar

A Grubu

Estonya-Portekiz: 65-68

Çekya-Letonya: 75-109

Türkiye-Sırbistan: 95-90

B Grubu

Karadağ-Büyük Britanya: 83-89

Litvanya-İsveç: 74-71

Finlandiya-Almanya: 61-91

Puan durumu

Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

TakımOGMAYAv.Puan1.Türkiye55-459359100102.Sırbistan5414343686693.Letonya5324123842884.Portekiz523315368-5375.Estonya514352397-4566.Çekya5-5338434-965

B Grubu:

TakımOGMAYAv.Puan1.Almanya55-529365164102.Litvanya5414313933893.Finlandiya5324264062084.İsveç514403418-1565.Karadağ514378455-7766.Büyük Britanya514354484-1306

Özet: A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan, Letonya ve Portekiz; B Grubu'nda Almanya, Finlandiya, Litvanya ve İsveç son 16 turuna yükseldi. Çekya, Estonya, Karadağ ve Büyük Britanya turnuvaya veda etti.