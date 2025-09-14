EuroBasket 2025: Almanya şampiyon — Schröder MVP, Türkiye ikinci

EuroBasket 2025 finalinde Almanya, Türkiye'yi 88-83 yenerek kupayı aldı; Dennis Schröder MVP seçildi, Alperen Şengün 'En iyi 5'te yer aldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:48
EuroBasket 2025: Almanya şampiyon — Schröder MVP, Türkiye ikinci

EuroBasket 2025'te Almanya kupayı kaldırdı

Arena Riga'da oynanan EuroBasket 2025 finalinde Almanya, Türkiye'yi 88-83 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından düzenlenen kupa seremonisinde turnuvanın dereceleri tescillendi.

Törende ilk olarak Avrupa ikincisi A Milli Takım'ın oyuncularına ve başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları takdim edildi. Ardından Avrupa şampiyonu Almanya'nın oyuncuları ve teknik ekibi altın madalyalarını aldı.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını Almanya kaptanı Dennis Schröder'e verdi. Schröder, takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı havaya kaldırdı.

MVP: Dennis Schröder

EuroBasket 2025'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne Almanya kaptanı Dennis Schröder layık görüldü. Schröder'e ödülünü turnuvanın elçisi eski İspanyol basketbolcu Rudy Fernandez takdim etti.

Schröder, turnuvada oynadığı 9 maçta 20,3 sayı, 7,2 asist ve 3,4 ribaunt ortalamaları yakaladı. 31 yaşındaki oyun kurucu final maçında da 19 sayı kaydetti. Schröder, Almanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2023 Dünya Kupası'nda da MVP seçilmişti.

Alperen Şengün 'En iyi 5'te

Milli oyuncu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in "En iyi 5" kadrosuna seçildi. Turnuvanın en iyi 5'inde Alperen'in yanı sıra Almanya'dan Dennis Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic yer aldı.

Alperen, turnuvada oynadığı 9 maçta 21,6 sayı, 10,1 ribaunt ve 6,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

