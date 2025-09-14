EuroBasket 2025 Finali: Gaziantep ve Çevre İllerde Dev Ekran Heyecanı

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar A Milli Basketbol Takımı - Almanya finalini dev ekranlarda izledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:41
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izleyerek takımına destek verdi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Parkı'na kurulan dev ekranda toplanan vatandaşlar, maç boyunca takibi heyecanla sürdürdü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kurulan ekranda bir araya gelenler, maçın başında İstiklal Marşını okudu ve ardından A Milli Takım lehine tezahüratta bulundu. Sporseverler, milli takımın attığı her basketü büyük bir coşkuyla karşıladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da taraftarlar, erken saatlerde Kızılay Parkı'na gelerek dev ekrandan maçı izledi ve maç süresince tezahüratlarla Milli Takıma destek verdi.

Adıyaman

Adıyaman'da sporseverler Eğri Çayı Parkı'nda kurulan dev ekranda bir araya gelerek karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Kilis

Kilis'te vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izlemek için erkenden alana gelerek tezahüratlarla takımlarını destekledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın final mücadelesi sırasında düzenlenen bu toplu izleme etkinlikleri, kentlerdeki sporseverlerin milli takıma olan desteğini bir kez daha gösterdi.

