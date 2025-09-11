EuroBasket 2025: Furkan Korkmaz'tan Yunanistan Maçı Öncesi 'Oyun Planına Sadık Kalırsak Şansımız Yüksek'

Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan maçında oyun planına sadık kalırlarsa final şanslarının yüksek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:23
EuroBasket 2025'te Yunanistan-Türkiye Maçı Öncesi Furkan Korkmaz'ın Açıklamaları

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Korkmaz, EuroBasket 2025 yarı finalinde yarın Yunanistan ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına konuştu.

Maç Öncesi Değerlendirme

Furkan, maçın başında konuşulanlara ve oyun planına bağlı kalmanın önemine vurgu yaparak, "Maçın başında konuştuğumuz şeylere ve oyun planına sadık kalırsak şansımız çok yüksek..." dedi. Şansımızın çok yüksek olduğunu belirten oyuncu, fiziksel olarak iyi durumda olduklarını ve iyi dinlendiklerini ifade etti: "Çok hazırız. Fiziksel olarak da iyi durumdayız, İyi de dinlendik. Yarınki maç için heyecanlıyız."

Yunanistan'ın Gücü

Yunanistan'ı ekol bir ülke olarak tanımlayan Furkan, rakibin birlikte oynayan bir takım olduğunu vurguladı: "Rakibin kim olduğundan daha çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Özellikle Yunanistan maçında bu çok daha önemli olacak." Giannis Antetokounmpo'yu önemli bir silah olarak gösteren oyuncu, takımın 40 dakika boyunca odaklanması halinde sahadan iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi: "Ama biz yarın takım olarak odaklanırsak ve 40 dakika boyunca şu ana kadar oynadığımız basketbol gibi oynarsak sahadan güzel sonuçla ayrılacağız."

Cedi Osman ve Kişisel Sorumluluk

28 yaşındaki Furkan, kaptan Cedi Osman'ın sakatlığı devam etmesi durumunda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti: "Daha fazla rol almaya tabii ki hazırım. Cedi bize oyunun neredeyse bütün alanlarında farklı şekilde katkı sağlayan bir isim." Furkan, yarın herkesin ekstra konsantre olması gereken bir maç olacağını ve yarı final ile finalin kolay geçmeyeceğini söyledi. Cedi'nin iyileşip sahada olmasının en büyük dilekleri olduğunu ekledi: "Umuyorum ki yarın sahada olacaktır ve en iyi şekilde performans gösterecektir."

