EuroBasket 2025: Letonya - Türkiye maçı öncesi Adem Bona ve Sertaç Şanlı'dan iddialı mesaj

Adem Bona ve Sertaç Şanlı, EuroBasket 2025 A Grubu'nda yarın Letonya ile oynanacak maç öncesi madalya hedeflerini ve galibiyet beklentilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:06
EuroBasket 2025: Letonya - Türkiye maçı öncesi değerlendirmeler

EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Adem Bona, turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Milli oyuncular Adem Bona ile Sertaç Şanlı, Arena Riga'daki müsabaka öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adem Bona: Turnuvaya iyi başlangıç için hazırız

İlk maçın önemine dikkati çeken Adem, "Ev sahibi takımla oynayacağız. Salonda çok fazla taraftar olacak. Bu bizim için çok da önemli değil. Bunu bilerek buraya geldik. Turnuvaya iyi başlangıç yapmak için heyecanlıyız." diye konuştu.

Şampiyonaya madalya hedefiyle geldiklerini vurgulayan Adem Bona, "Bütün takımın hedefi bu. Çok iyi kadroya ve başantrenöre sahibiz. Madalya kazanarak ülkemize götürmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Sertaç Şanlı: Letonya uyarısı ve madalya iddiası

Letonya'nın çok zor takım olduğunu belirten 34 yaşındaki pivot Sertaç Şanlı, iyi performans sergileyerek şampiyonaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. İlk maçın çok zor geçeceğinin bilincinde olduklarını aktaran Sertaç, "Letonya, çok tehlikeli takım. İlk şutlarını attıklarında neler olabileceğinin herkes farkında. Bu şansı vermememiz lazım. İnşallah güzel maç oynarız ve turnuvaya galibiyetle başlarız." şeklinde görüş belirtti.

Madalya hedefiyle ilgili de iddialı konuşan Sertaç, "Sahada nasıl mücadele ortaya koyacağımız, madalya yolunda en önemli etken olacak. Buraya tabii madalya kazanmak için geldik. Hiç kimse sadece EuroBasket'i oynamak için gelmedi. Elimizden geleni yapacağız. Bizden neler beklendiğinin farkındayız. İnşallah sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

